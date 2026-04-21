«Никто не будет в безопасности». США хотят запускать дроны с самолетов-разведчиков

Американские военные намерены запускать беспилотники с дальностью полета более тысячи километров с самолетов-разведчиков ME-11B HADES. Такая система, по мнению ВС США, позволит «прикоснуться» ко всему в мире. Разработчики считают, что «никто не будет в безопасности» после запуска этих БПЛА воздушного базирования. Что это за система и сможет ли Россия ей противостоять — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Беспилотные летательные аппараты воздушного базирования — ключ к тому, чтобы обезопасить новые самолеты-разведчики Вооруженных сил США от возможных угроз со стороны вероятного противника. Подобную точку зрения приводит издание The War Zone.

Представители Вооруженных сил США поделились новыми подробностями о планах по запуску беспилотных летательных аппаратов большой дальности с новых самолетов наблюдения и разведки с высокоточной системой обнаружения и эксплуатации ME-11B (HADES, High Accuracy Detection and Exploitation System).

Новые разведчики будут создаваться на базе самолета Bombardier Global 6500, который представляет собой дальнемагистральный бизнес-джет, отличающийся большой дальностью полета (более 12 тыс. км). Крейсерская скорость Global 6500 — около 956 км/ч, а максимальная высота полета — 15 545 м.

По мнению разработчиков, при дальности полета 1000 километров и более беспилотные воздушные системы помогут удерживать ME-11Bs, созданный на базе Global 6500, как можно дальше от границ зон поражения зенитных ракетных систем противника. Таким образом, ВС США рассчитывают получить возможность сбора данных воздушной разведки без необходимости в очень малозаметном или ином очень совершенном и дорогостоящем самолете.

«В мире не будет ничего, к чему мы не смогли бы прикоснуться с помощью комбинированного набора HADES и того, что мы можем извлечь из этой штуки. Я думаю, что никто не будет в безопасности в будущем при подобных средствах разведки»,

— заявил директор по стратегии и преобразованиям в Управлении заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВС США (G-2) Эндрю Эванс.

Что за самолет?

Bombardier Global 6500 был представлен корпорацией Сьерра-Невада (SNC) в качестве победителя конкурса HADES в 2024 году. Летные испытания первого прототипа ME-11B планируется начать этим летом. Ожидается, что разведывательные подразделения официально получат этот самолет от SNC до конца года. Два других прототипа в настоящее время находятся на различных стадиях переоборудования.

Каждый самолет HADES будет оснащен встроенным набором датчиков, а также надежным набором систем связи для передачи собранных разведывательных данных другим потребителям практически в масштабе реального времени. При этом будет использован поэтапный подход к интеграции систем с первоначальными тремя прототипами. Разработчик также применит принцип открытой архитектуры, чтобы упростить добавление новых и улучшенных возможностей в дальнейшем.

Подробности о том, какие средства разведки будут установлены в базовой конфигурации HADES, на данном этапе ограничены. Пока известно, что она будет включать версию усовершенствованной радарной системы с синтезированной апертурой ASARS-2B. Первоначально система ASARS-2B была разработана для стратегических самолетов-разведчиков ВВС США U-2 Dragon Lady, и в ней предусмотрены режимы визуализации с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR) и индикатора наземных движущихся целей (GMTI).

Процесс переоборудования Global 6500 в ME-11B также включает в себя установку четырех подкрыльевых пилонов. Именно они могут быть использованы для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Считается, что в будущем экипажи ME-11B смогут управлять более крупными БЛА, включая Collaborative Combat Aircraft (CCA), то есть автономными боевыми самолетами. Как известно, в рамках программы ССА разрабатываются роботизированные истребители для Военно-воздушных сил США.

Для выполнения задач по предназначению ME-11B значительно превосходит турбовинтовые самолеты-разведчики типа RO-6A Airborne Reconnaissance Low-Enhanced (ARL-E), ранее состоящие на вооружении разведывательных частей.

Использование Global 6500 в качестве базового самолета обеспечивает значительные преимущества в плане технического обслуживания, поскольку это серийный самолет со значительной глобальной базой пользователей. Сюда входят также ВВС США, которые эксплуатируют парк самолетов E-11A Battlefield Airborne Communications Node (BACN), базирующихся на этой платформе.

Предполагается, что даже небольшой флот HADES сможет реализовать значительные разведывательные возможности, в том числе и за счет БЛА воздушного базирования.

Как защититься?

Эксперты уже оценили, есть ли у России средства противодействия соответствующим системам США. Так, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Газете.Ru» , что самолеты-разведчики США ME-11B HADES могут быть оснащены не только разведывательным дронами, но и дронами-камикадзе для оперативного поражения целей.

«У нас сейчас есть средства поражения, которые используют наши Су-35. Это ракеты большой дальности и системы противовоздушной обороны, наши ракеты ПВО с дальностью где-то от 300 до 400 километров. [Это] будет вынуждать противника действовать на приличном расстоянии от нашей территории и тем самым снижать эффективность разведывательной деятельности таких самолетов», — уточнил Кнутов.