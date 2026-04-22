В России предложили отбирать автомобили у некоторых мошенников

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) предложили инициативы, которые усилят борьбу с злоумышленниками, инициирующими ДТП для получения незаконных страховых выплат. Эти предложения были направлены в Центральный банк (ЦБ) РФ, сообщает газета «Известия».

Так, среди инициатив — создание единой базы мошенников, лишение признанных судом виновными права управления транспортным средством на период от одного до трех лет, а также конфискация автомобиля, использованного при совершении преступления.

В РСА отметили, что последние две меры оставят злоумышленников без орудия подставных ДТП, а значит, они не смогут продолжать наживаться на таких авариях и других незаконных схемах с выплатами по автостраховке.

Кроме того, в союзе предложили расширить доступ к дорожным камерам. Сейчас страховые компании могут использовать только систему «Безопасный город». При этом для них являются недоступными материалы с комплексов «Паутина» и «Поток».

Как заявили изданию в ЦБ, регулятор поддерживает расширение действующих и выработку новых механизмов по борьбе с мошенниками, которые орудуют на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

До этого в МВД России подготовили предложения, направленные на ужесточение ответственности за мошеннические действия в сфере автомобильного страхования.

