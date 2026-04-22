Война США и Израиля против Ирана
В Иране рассказали о судьбе переговоров с США

Посол Хосейниан: участие Ирана в переговорах с США все еще рассматривается
Reuters

Вопрос об участии делегации Ирана в новом раунде переговоров с представителями США находится на стадии рассмотрения. Об этом ТАСС иранский посол в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

«В настоящее время этот вопрос остается на стадии рассмотрения, и окончательное решение будет объявлено с учетом развития ситуации на местах и дипломатических консультаций», — сказал он.

По словам дипломата, участие иранской стороны в переговорах зависит от действий Соединенных Штатов.

Кроме того, он отметил, что «из-за существенных расхождений в позициях Ирана и США, а также политики давления и навязывания условий со стороны Вашингтона, решающим фактором для определения времени и места следующего раунда станет степень приверженности» американской стороны «условиям прекращения огня».

21 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Вашингтон продлил прекращения огня с Ираном. По его словам, перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит окончательные предложения о мирном урегулирования и не завершится их обсуждение.

Также американский лидер заявил, что отдал приказ Пентагону продолжать блокаду Исламской Республики и сохранять полную боеготовность.

11 апреля состоялись переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. В ходе встречи обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий в регионе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты «четко обозначили» свои «красные линии», однако Тегеран не согласился с условиями Вашингтона.

В апреле президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее в Иране назвали возможный план США по республике.

 
Тим Кук покидает Apple. Почему многие этому радуются и кто придет ему на замену
