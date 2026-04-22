Иранский дипломат рассказал о требованиях США на переговорах в Пакистане

Посол Ирана Хосейниан: США требовали участия в управлении Ормузским проливом
Делегация США в ходе переговоров в столице Пакистана потребовала предоставить Вашингтону участие в управлении Ормузским проливом. Об этом ТАСС рассказал посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

По словам дипломата, переговоры в определенные моменты имели позитивный характер, и позиции сторон были близки. Но американская делегация потребовала от Тегерана передать весь обогащенный уран. Кроме того, США настаивали на своем прямом участии в управлении Ормузским проливом вместо Омана. Исламская Республика, подчеркнул посол, отказалась от обсуждения этого вопроса, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, а Соединенные Штаты не имеют к нему никакого отношения.

21 апреля сообщалось, что иранская переговорная команда через пакистанского посредника сообщила американской стороне, что не будет присутствовать на встрече в Исламабаде, поскольку в настоящее время нет никаких перспектив участия в переговорах.

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам своей страны.

 
