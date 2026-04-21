«Донниленд». Украина захотела назвать часть Донбасса в честь Трампа

Украинские переговорщики предлагали американцам назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа. Один из представителей Киева даже создал флаг и гимн несуществующей страны. Таким образом Украина попыталась убедить Трампа усилить давление на Россию. Также Киев предлагал отдать территорию под управление «Совета мира».

Делегация Киева во время переговоров с США по урегулированию конфликта с Россией предлагала назвать подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть ДНР «Доннилендом» в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

«Когда украинский переговорщик полушутливо впервые предложил такое название, это было частью попытки убедить администрацию Трампа оказать большее сопротивление территориальным требованиям России»,

— сообщает издание.

Отмечается, что название отсылает сразу и к «Дональду», и к «Донбассу», а также созвучно паркам развлечений «Диснейленд». Таким образом Киев попытался воспользоваться тщеславием Трампа, чтобы заручиться его поддержкой.

«Для Украины эта попытка пока не принесла результатов . Этот термин продолжает использоваться на переговорах, хотя неизвестно, чтобы он был прописан в каких-либо официальных документах», — добавляет газета.

По словам собеседников NYT, украинские переговорщики предлагали привлечь к управлению «Доннилендом» созданный Трампом так называемый «Совет мира», при том, что ни Киев, ни Москва к нему пока не присоединились. А один из представителей Украины даже создал флаг «Донниленда», оформленный в зеленом и золотом цветах, и написал для этой зоны гимн с помощью ChatGPT . Источники издания не знают, видели ли американские дипломаты эти произведения.

Также в ходе переговоров делегация Украины предлагала «модель Монако» , которая, в отличие от «Донниленда», даже упоминалась в документах. Она подразумевает формирование полуавтономного суверенного государства, наделенного статусом оффшорной экономической зоны.

Издание напомнило, что вывод ВСУ со всей территории ДНР — это одно из ключевых требований Москвы для урегулирования конфликта и на все предложения Киева сделать часть республики демилитаризованной или свободной экономической зоной под контролем США российская сторона не соглашалась.

Переговоры на паузе

Последний раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17–18 февраля, а 26 февраля там же прошла встреча делегаций США и Украины. С тех пор о контактах сторон не сообщалось, а Вашингтон сосредоточил все внимание на войне с Ираном.

Как отмечает NYT, основные американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заняты ближневосточным конфликтом, однако в последние недели диалог по Украине «развивался за кулисами» .

При этом, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности скорого визита делегации США в Киев, Вашингтон по-прежнему ждет большего прогресса в урегулировании, чтобы оправдать такую поездку. Кроме того, представители Вашингтона планируют посетить не только Киев, но и Москву.

Украинская сторона при этом заявляет о готовности завершить конфликт. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, у Киева есть «действенные предложения» по заключению мирного соглашения. При этом Украина настаивает на встрече президентов — и уже ищет для нее площадку.

«Мы обратились к Турции, чтобы рассмотреть возможность организации встречи на уровне президента Зеленского и [президента России Владимира] Путина, с возможным участием президентов [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. <…> Мы хотим окончить эту войну. У нас есть действенные предложения», — отметил Сибига.

В Москве при этом встречу лидеров на данном этапе считают маловероятной. Президентам России, Украины и США стоит встречаться «только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку», заявил в феврале пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.