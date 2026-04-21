Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Донниленд». Украина захотела назвать часть Донбасса в честь Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Alex Brandon/AP

Украинские переговорщики предлагали американцам назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа. Один из представителей Киева даже создал флаг и гимн несуществующей страны. Таким образом Украина попыталась убедить Трампа усилить давление на Россию. Также Киев предлагал отдать территорию под управление «Совета мира».

Делегация Киева во время переговоров с США по урегулированию конфликта с Россией предлагала назвать подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть ДНР «Доннилендом» в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

«Когда украинский переговорщик полушутливо впервые предложил такое название, это было частью попытки убедить администрацию Трампа оказать большее сопротивление территориальным требованиям России»,
— сообщает издание.

Отмечается, что название отсылает сразу и к «Дональду», и к «Донбассу», а также созвучно паркам развлечений «Диснейленд». Таким образом Киев попытался воспользоваться тщеславием Трампа, чтобы заручиться его поддержкой.

«Для Украины эта попытка пока не принесла результатов. Этот термин продолжает использоваться на переговорах, хотя неизвестно, чтобы он был прописан в каких-либо официальных документах», — добавляет газета.

По словам собеседников NYT, украинские переговорщики предлагали привлечь к управлению «Доннилендом» созданный Трампом так называемый «Совет мира», при том, что ни Киев, ни Москва к нему пока не присоединились. А один из представителей Украины даже создал флаг «Донниленда», оформленный в зеленом и золотом цветах, и написал для этой зоны гимн с помощью ChatGPT. Источники издания не знают, видели ли американские дипломаты эти произведения.

Также в ходе переговоров делегация Украины предлагала «модель Монако», которая, в отличие от «Донниленда», даже упоминалась в документах. Она подразумевает формирование полуавтономного суверенного государства, наделенного статусом оффшорной экономической зоны.

Издание напомнило, что вывод ВСУ со всей территории ДНР — это одно из ключевых требований Москвы для урегулирования конфликта и на все предложения Киева сделать часть республики демилитаризованной или свободной экономической зоной под контролем США российская сторона не соглашалась.

Переговоры на паузе

Последний раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17–18 февраля, а 26 февраля там же прошла встреча делегаций США и Украины. С тех пор о контактах сторон не сообщалось, а Вашингтон сосредоточил все внимание на войне с Ираном.

Как отмечает NYT, основные американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заняты ближневосточным конфликтом, однако в последние недели диалог по Украине «развивался за кулисами».

При этом, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности скорого визита делегации США в Киев, Вашингтон по-прежнему ждет большего прогресса в урегулировании, чтобы оправдать такую поездку. Кроме того, представители Вашингтона планируют посетить не только Киев, но и Москву.

Украинская сторона при этом заявляет о готовности завершить конфликт. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, у Киева есть «действенные предложения» по заключению мирного соглашения. При этом Украина настаивает на встрече президентов — и уже ищет для нее площадку.

«Мы обратились к Турции, чтобы рассмотреть возможность организации встречи на уровне президента Зеленского и [президента России Владимира] Путина, с возможным участием президентов [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. <…> Мы хотим окончить эту войну. У нас есть действенные предложения», — отметил Сибига.

В Москве при этом встречу лидеров на данном этапе считают маловероятной. Президентам России, Украины и США стоит встречаться «только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку», заявил в феврале пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!