«Стиль пьяного ковбоя». Чего ждать от переговоров США и Ирана

Политолог Балмасов: никто из иранских переговорщиков не пойдет на сделку с Трампом

В среду утром, 22 апреля, состоится второй раунд переговоров Ирана и США в Исламабаде. Члены групп, участвующих в переговорах, назвали ситуацию вокруг предстоящей встречи нестабильной, особенно из-за противоречивых комментариев с американской стороны. Президент Трамп неоднократно угрожал иранскому руководству в социальных сетях. Какие темы станут главными на предстоящей встрече, и что может помешать установлению мира — в материале «Газеты.Ru».

Иранская и американская переговорные группы встретятся в Исламабаде для участия в мирных переговорах в среду, 22 апреля. Об этом сообщают источники американских изданий The Wall Street Journal и CNN.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вице-президент Джей Ди Вэнс готов отправиться на переговоры в Исламабад, но пригрозил вернуться к конфликту, если Иран не пойдет на сделку.

Трамп подчеркнул, что «не собирается торопиться с заключением плохой сделки» и что военно-морская блокада иранских портов со стороны США останется в силе «до тех пор, пока не будет подписано соглашение».

«Я не позволю им [демократам] подгонять США и заключать сделку [с Ираном], которая могла бы быть гораздо лучше», — написал американский лидер.

В свою очередь спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, возглавлявший иранскую делегацию во время первого раунда переговоров, заявил, что страна не будет «участвовать в переговорах под угрозами». Галибаф также сообщил, что Ормузский пролив пока останется закрытым для большей части коммерческого транспорта.

Издание Axios сообщало, что Иран долгое время не соглашался на участие в новом раунде переговоров из-за позиции Корпуса стражей исламской революции. Иранские делегаты ждали разрешения на переговоры от верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи, и «оно поступило в понедельник вечером».

Кроме того, 21 апреля истекает временное перемирие, заключенное между Вашингтоном и Тегераном . Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что вряд ли будет его продлевать.

«Крайне маловероятно, что я продлю его», — сказал глава Белого дома.

В воскресенье, 19 апреля, США открыли огонь и захватили иранское грузовое судно в рамках собственной блокады иранских портов, что побудило Иран угрожать ответными действиями.

Первый раунд переговоров состоялся в Исламабаде 11 апреля, но стороны не пришли к соглашению.

Атмосфера перед переговорами

Многие причастные к переговорам люди назвали ситуацию вокруг встреч нестабильной, передает издание Bloomberg.

«В воздухе витает неопределенность в отношении новых переговоров. Возможно, стороны достигнут предварительного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении американской блокады, оставив при этом долгосрочные вопросы, связанные с иранской ядерной и ракетной программой, для решения на более поздних этапах переговоров», — говорится в материале.

Больший оптимизм заметен с американской стороны, а вот тон иранских официальных лиц более сдержан. По мнению Bloomberg ситуация ухудшилась после того, как США захватили грузовое судно под иранским флагом.

Американский телеканал CNN утверждает, что напряженность перед переговорами усилили эмоциональные высказывания американского президента в социальных сетях. Некоторые представители администрации Трампа в частном порядке признали, что публичные комментарии президента нанесли ущерб переговорам.

«Дональду Трампу не следовало пытаться вести переговоры через прессу, публикуя информацию о текущем положении дел в социальных сетях. Многие заявления американского президента позже были опровергнуты иранскими официальными лицами, что развеяло растущий оптимизм по поводу заключения сделки», — пишет CNN.

С точки зрения иранского руководства поведение Дональда Трампа абсолютно неуважительно, и это создает дополнительное напряжение перед встречей в Исламабаде, подчеркнул эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«С иранской точки зрения, Трамп ведет себя крайне неадекватно. Он придерживается тактики пьяного ковбоя, тыкающего во всех своим оружием. Многие требования, которые Штаты выдвигали ранее и без того оценивались в Тегеране как невероятные, а с учетом отсутствия уважения к переговорному процессу, настрой стал еще хуже»,

— пояснил эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, ситуация крайне накалилась после захвата иранского судна в минувшее воскресенье.

«Возможно, таким образом Трамп пытался поиграть мышцами и продемонстрировать всю серьезность ситуации, но по факту продемонстрировал он лишь то, что иранскую сторону уважать он не намерен. После подобного поведения никакой иранский переговорщик не пойдет на сделку», — считает Балмасов.

Тегеран будет готов пойти на какие-то незначительные послабления в рамках характера судоходства, но Балмасов уверен, что никаких уступок по основополагающим темам ждать не стоит.

«Еще важно понимать, что Мохаммад Багер Галибаф, который возглавлял иранскую делегацию в первый раунд переговоров, это очень консервативный политик. С ним и подобным ему американцам будет очень тяжело договариваться. Так что от предстоящей встречи не стоит ждать каких-то вразумительных результатов», — заключил политолог.

Ормуз важнее ядерной бомбы?

Иранский обогащенный уран и Ормузский пролив станут основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде, а обсуждение ракетной программы Ирана отойдет на второй план. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В конечном итоге, Ормузский пролив станет красной линией. Раньше это не было проблемой. Теперь стало», — говорится в материале.

В обмен на передачу запасов обогащенного урана Иран запросил у США сохранение контроля над Ормузским проливом, существенное смягчение санкций и разморозку активов на сумму более $20 млрд, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Возможность достижения сделки будет зависеть от гибкости каждой из сторон в отношении своих условий. Для Трампа одним из важнейших условий является отказ от сделки, которую можно было бы сравнить с Всеобъемлющим планом действий по Ирану времен Обамы, из которого он вышел в 2018 году и который постоянно критикует», — пишет CNN.

Основной темой второго раунда переговоров станет мировой экономический кризис, вызванный перекрытием Ормузского пролива, уверен политолог, американист Малек Дудаков.

«Очевидно, что Ормузский пролив стал главной головной болью США. Конечно, американцы пытаются к этой теме присовокупить ограничения в контексте обогащения урана и разработки баллистических ракет, но основа — по-прежнему Ормузский пролив», — сказал политолог.

Он отметил, что Ирану действительно удалось продавить американцев по целому ряду вопросов.

«Изначально американцы планировали отправить делегацию уровнем пониже, чем это было на в рамках первого раунда переговоров. Джей Ди Вэнс не хотел ехать в Исламабад, чтобы не ассоциироваться с поражениями на разных фронтах. Однако Иран, видимо, был очень против понижения уровня, и американцам пришлось менять стратегию. Кроме того, Иран добился объявления перемирия, и заставил американцев надавить на Израиль, чтобы те объявили перемирие в Ливане», — пояснил Дудаков.

Для Дональда Трампа речь уже не идет о достижении смены режима в Иране или полного отказа от ядерного оружия, для Белого дома важно, чтобы Тегеран выпустил их из войны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Геворг Мирзаян.

«Трамп хочет добиться от Ирана, чтобы его выпустили из войны на таких условиях, которые можно было бы представить в прессе как победу мира. Очевидно, что в погоне за этой целью американская администрация стала достаточно нервной, так как открыто доносит до Тегерана мысль: если вы сейчас нас не отпустите, то мы вынуждены будем вас просто уничтожить», — сказал политолог.

По его мнению, иранская сторона пытается выторговать у Соединенных Штатов максимальные преференции в обмен на этот выпуск, включая полное снятие санкций, разрешение на ядерную программу, сохранение контроля за Ормузским проливом.

Внутренние проблемы

Переговорная ситуация осложняется и тем, что существует раскол как внутри иранской политической верхушки, так и внутри американской.

Издание Bloomberg сообщает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Аббас Арагчи более склонны к достижению соглашения с Вашингтоном, в то время как существует и достаточно сильная консервативная группа, которая выступает против.

«Трамп также испытывает давление внутри страны. Опросы показывают, что более 70% американцев не одобряют войну с Ираном. Конфликт уже вышел за пределы первоначально установленных Трампом четырех-шести недель», — говорится в материале Bloomberg.

Трампу нужна победа и как можно быстрее, иначе над ним повиснет угроза импичмента, а у иранцев новое руководство и последнее, чего хочет это руководство, это быть обвиненным в том, что они проявили слабость перед лицом американских агрессоров. Об этом «Газете.Ru» рассказал политолог Геворг Мирзаян.

«Обе стороны преследуют цели, противоречащие друг другу. Отчасти, так всегда бывает на переговорах и всегда ищутся какие-то компромиссы. Но здесь их будет найти очень сложно. Во многом из-за третьей стороны, которая будет готова сорвать любой компромисс. Я, конечно, говорю об Израиле»,

— пояснил политолог.

По его мнению, Израиль не заинтересован в том, чтобы война закончилась, наоборот, они заинтересованы в продолжении и углублении американского военного участия в войне.

У американского руководства сейчас просто нет «хорошего» выбора, который бы устроил всех, считает американист Малек Дудаков.

«Если Трамп снова пойдет на эскалацию, попытается ударить по гражданским объектам в Иране, то это будет крайне негативно воспринято электоратом. Это также может привести к большим потерям среди американских военных, что добьет рейтинги Трампа и усугубит энергокризис во всем мире», — пояснил политолог.

По мнению Дудакова, Трампу не удастся представить любой договор с Ираном, как свою большую победу.