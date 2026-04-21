«Вытащили за час»: захваченных в Нигере геологов из России и Украины спасли спустя два года

Российские военные спасли геологов, захваченных в Нигере два года назад

Военные из российского «Африканского корпуса» спасли россиянина Олега Грета и украинца Юрия Юрова — геологов, которых террористы с июля 2024 года удерживали в заложниках в Мали. По словам самих освобожденных, операция по их вызволению заняла «буквально час». Мужчин доставили в госпиталь, где у них диагностировали истощение и сразу несколько болезней. Теперь геологам предстоит реабилитация в Москве — а затем они намерены вернуться в Африку для продолжения исследований.

Российские военные из «Африканского корпуса» спасли в Мали двух геологов, которых террористы захватили в Нигере и почти два года удерживали в заложниках. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» сотрудники российской геологоразведочной компании», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о 63-летнем россиянине Олеге Грете и 55-летнем украинце Юрии Юрове. После освобождения их доставили в госпиталь «Африканского корпуса», где врачи диагностировали у мужчин многочисленные заболевания и сильное физическое истощение . Грет и Юровов пройдут лечение реабилитацию в российской столице: самолет с ними уже приземлился в Московской области.

Также Минобороны опубликовало интервью с освобожденными геологами.

«Эмоции переполняют, когда первый раз за столько дней увидели наших, конечно, это непередаваемо <...> Слава Богу, нас нашли. Приехали, забрали. <...> Буквально за час нас оттуда вытащили», — поделился один из освобожденных с улыбкой.

По его словам, российские военные «сработали очень быстро и профессионально». Геолог отметил, что они с товарищем специализируются на Африке, а потому после восстановления здоровья вернутся на этот континент для продолжения работы.

История похищения

В августе 2024 года связанная с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (GSIM) опубликовала видео, на котором Юров и Грет на английском языке рассказали, что террористы захватили их во время работы в Нигере. При этом каких-либо требований похитители не выдвигали.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, что четыре человека, в том числе двое сотрудников российской компании, были похищены 18 июля в районе населенного пункта Мбанга, когда проводили разведку полезных ископаемых. Несколько охранявших их солдат армии Нигерии были убиты.

«Российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями. Посольство Российской Федерации в Бамако (Республика Мали), представляющее наши интересы в Нигере, находится в постоянном контакте с нигерскими властями. Обращение о содействии было также адресовано малийским партнерам», — рассказала дипломат.

Она заверила, что Москва будет продолжать усилия для освобождения заложников.

При этом в опубликованном Минобороны РФ видео один из освобожденных геологов заметил, что российская компания, на которую он работал, «доверилась местным военным», однако когда террористы напали на ученых, нигерийских солдат «как сдуло оттуда» . В результате геологи остались без защиты.

Эпицентр терроризма

В марте Институт экономики и мира (IEP) выпустил доклад «Глобальный индекс терроризма — 2026». Согласно документу, африканский регион Сахель, к которому относятся в том числе Нигер и Мали, третий год подряд остается «эпицентром терроризма». При этом большинство атак совершают группировки, аффилированные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (организация запрещена в России).

«Эпицентр терроризма переместился с Ближнего Востока и Северной Африки в регион Сахеля, охватывающий страны к югу от Сахары. С 2007 года число жертв терроризма в Сахеле увеличилось в десять раз», — сказано в докладе.

По данным IEP, всего в 2025 году жертвами террористов стали 5582 человека, из них почти половина погибла в Сахеле.

Посольство РФ в Мали и Нигере в июле 2024 года выпустило предупреждение, в котором рекомендовало россиянам не покидать столицы этих государств: «В связи со сложной обстановкой в сфере безопасности и высоким уровнем террористической угрозы вся территория Мали и Нигера не рекомендуется к посещению. Посольство предостерегает проживающих и находящихся в Мали и Нигере российских граждан от выезда за пределы Бамако и Ниамея, выхода из дома в темное время суток». Особенно опасными назвали территории у границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо, а также регионы Гао, Менака (Мали) и Тилабери (Нигер).

Международный валютный фонд (МВФ) также отмечал высокую террористическую активность в Сахеле.

«Регион Центрального Сахеля привлекает к себе особое внимание, так как за последний десяток лет в нем укоренилось несколько негосударственных вооруженных группировок, в том числе террористических», — отмечали в организации.