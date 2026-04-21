Записку о погибших оставили в кафе. Туристы насмерть замерзли в горах Бурятии

Трое туристов замерзли насмерть при спуске с горы в Бурятии. Записку об этом в придорожном кафе оставили их товарищи. Маршрут считался несложным, однако у группы порвалась связка на сложном участке пути, а погода начала стремительно портиться. Туристы уже участвовали в восхождениях и не были неопытными, а также прошли инструктаж и подготовку. Что известно о погибших и обстоятельствах трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Трое участников туристической группы из Красноярского края погибли во время спуска с пика Мунку-Сардык в Бурятии. О случившемся стало известно утром 21 апреля: их товарищи оставили записку в придорожном кафе, после чего информация дошла до спасателей и правоохранителей.

Группа из 15 человек, большую часть которой составляли женщины, приехала в поселок Монды из Красноярска и 18 апреля вышла на маршрут через реку Белый Иркут. Вернуться туристы собирались 22 апреля, однако в ночь на 21-е несколько участников спустились к трассе и сообщили о трех погибших . По предварительным данным, погибли мужчина 1983 года рождения и две женщины 1982 и 1985 годов рождения. Все они ранее участвовали в восхождениях на горные склоны.

Группа шла с профессиональным гидом, а маршрут считался не самым сложным: его протяженность составляла около 24 км, перепад высот — более двух тысяч метров. Перед выездом участники должны были пройти онлайн- и офлайн-подготовку, включая лекции и инструктажи. Однако это не уберегло их от трагедии.

По информации Telegram-канала Baza, во время спуска у группы порвалась связка, из-за чего три человека получили травмы.

Это произошло на так называемой «подушке» Мунку-Сардыка — открытом плато перед сложным скально-ледовым участком, где нет защиты от ветра. Кроме того, погода стала резко портиться: температура упала до -10, начался сильный ветер и мокрый снег, сообщил Telegram-канал Shot. Группа не смогла быстро спуститься, трое ее участников погибли от переохлаждения.

Часть туристов решила спуститься за помощью: они добрались до придорожного кафе и передали записку с просьбой об эвакуации, указав имя гида и контакты для связи. В тексте говорилось: «три человека найдены без признаков жизни, требуется эвакуация».

Вызвать спасателей пытались и другими способами — с помощью текстовой рации, а также через туристов, которых встретили по пути.

Затем участники группы вернулись к месту, где остались погибшие, и стали ждать помощи.

Кто вел группу

Как сообщает Shot, группу сопровождал 38-летний инструктор Виктор Д. По данным канала, он заранее готовился к восхождению на Мунку-Сардык высотой 3491 метр: отказался от алкоголя, проходил физические тренировки, бегал марафоны, занимался силовыми упражнениями, йогой и медитацией.

Последний поход у него был 10 марта — на хребет Борус в Западном Саяне с высшей точкой 2318 метров. Также, по информации Shot, в составе группы находились основатель турагентства Сергей Т. и главный исполнительный директор компании Валерия Л.

По данным Baza, тур стоил 22 тысячи рублей с человека.

«Уговорили пойти, несмотря на ветер»

Хозяин придорожного кафе в Окинском районе Жаргал Осохеев, к которому обратились участники группы, рассказал «КП-Иркутск», как развивались события в ночь трагедии. По его словам, туристы пришли к нему около четырех утра и сообщили, что часть их группы отстала в горах и, вероятно, нуждается в эвакуации.

«Я взял квадроцикл-вездеход, так как на другом транспорте туда не добраться. Мы ехали на помощь, но по рации передали — люди мертвы. Другая часть группы пошла к отставшим навстречу и добралась быстрее нас. Тогда один из туристов, который был в этот момент со мной, написал записку с информацией об их группе, местонахождении и попросил вернуться в кафе, чтобы вызвать МЧС, так как в горах связи нет», — рассказал он.

Позже Осохеев помог добраться к месту происшествия следователю. Он отметил, что погодные условия в те дни резко ухудшились.

«На днях сильно испортилась погода. Если у нас здесь завывал ветер, то в горах было в разы страшнее», — добавил собеседник издания.

Супруга предпринимателя рассказала, что группа была организованной и, по ее словам, туристов сопровождали три инструктора.

«Мне кажется, что они уговорили инструктора пойти на пик, несмотря на ветер. Такое бывает: отдыхающие давят на то, что приехали издалека, очень хотят в поход, и сопровождающие соглашаются. Слышала, что один из троих погибших — и есть инструктор. При этом группы было две. Второй группе их сопровождающий выходить на маршрут запретил», — отметила она.

Погибшие на Мунку-Сардык туристы, вероятно, оказались не готовы к резкой смене погоды и были одеты неподходящим образом, считает пятикратный чемпион СССР по альпинизму, президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров. По его словам, в горах важно учитывать особенности рельефа и быстро меняющиеся условия.

«Про переохлаждение наших ребят: скорее всего они были в неподходящей одежде. Одежде, которая не учитывала, что рельеф местности резко сменяется, погода резко меняется, что идет циклон. Опять же у профессиональных альпинистов есть специальная одежда — от белья до рукавиц, в ней невозможно замерзнуть или вспотеть», — сказал Захаров.

По словам альпиниста, сам маршрут нельзя назвать технически сложным, однако он требует хорошей физической формы и выносливости из-за перепадов высот и особенностей рельефа — от рек и склонов до ледника с жестким покрытием.

«На этой горе я был много раз и могу сказать, что технически маршрут нетрудный. Но есть нюанс — рельеф этой местности. Он разнообразный: там есть река, склоны, потом дальше идут насыпи и ледник. Он пологий, но лед там жесткий. Надо идти в кошках или другой специальной обуви. Соответственно, маршрут этот для подготовленных людей. Там нужна отличная физподготовка и выносливость из-за перепадов высот на этой горе. Как я понимаю, это была группа не профессиональных альпинистов, а группа туристов. Значит, уровень подготовки у всех был разный — поэтому одни погибли, другие выжили. У профессионалов такого не бывает, они все одинаково подготовлены», — добавил он.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили по факту гибели туристов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Бурятия доложить о ходе расследования.