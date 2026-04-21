«Особо тяжкое преступление»: гендиректора «Эксмо» задержали по делу о книгах про ЛГБТ

Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и еще троих топ-менеджеров задержали и доставили на допрос в СК в рамках уголовного дела об организации работы экстремисткой организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books. Сама скандальная компания закрылась в январе 2026 года после возбуждения дел против ее сотрудников.

В Москве полиция задержала генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева в рамках дела, связанного с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

«По предварительным данным, в компании занимались распространением ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних», — заявил источник телеканала.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации . По данным газеты «Известия», холдинг «Эксмо-АСТ» подозревают в разработке схемы по распространению книг с ЛГБТ-тематикой среди несовершеннолетних. Станет ли Капьев подозреваемым по делу будет решено только после допроса , пишет газета «Коммерсантъ».

«В 2021–2022 годах в книжных, принадлежащих «Эксмо-АСТ», в топ продаж вошли подростковые ЛГБТ-романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» <…>. После скандала произведения изъяли с открытых продаж», — добавляет РЕН ТВ.

По утверждению «Известий», входившие в холдинг «Эксмо-АСТ» издательства Popcorn Books и «Индивидуум принт», издававшие вышеуказанные книги, начали продавать подростковую ЛГБТ-литературу после того, как в 2018 году получили инвестиции от ирландской компании. ТАСС со ссылкой на материалы дела отмечает, что распространение этих книг в России уголовно наказуемо, «произведения содержат признаки особо тяжких преступлений» .

Пресс-служба «Эксмо» подтвердила «Газете.Ru» задержание Капьева.

«Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства «Эксмо» и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), которое было возбуждено в мае 2025 года», — заявили в компании.

Кроме Капьева задержаны еще три человека — директор по дистрибуции, финансовый директор и заместитель редакции по коммерческой деятельности, уточнили представители «Эксмо» в беседе с RT.

Также у топ-менеджмента издательства прошли обыски, сообщили РЕН ТВ и «Известия». В самом офисе компании следственные действия не проводились, уточнили представители «Эксмо».

Дело Popcorn Books

Издательство Popcorn Books было основано в 2018 году как подразделение издательства Individuum. Оно специализировалось на подростковой и молодежной литературе, «затрагивающей неудобные темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т. п.», говорилось на сайте компании.

В 2021 году издательство выпустило скандальный роман Елены Малисовой (настоящее имя — Елена Прокашева, признана в РФ иностранным агентом) и Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, признана в РФ иностранным агентом) «Лето в пионерском галстуке», который стал бестселлером — суммарный тираж превысил 250 тысяч экземпляров.

После того, как 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, Popcorn Books стало размещать на обложках цитату из 29-й статьи Конституции о свободе слова. Александр Хинштейн, бывший тогда депутатом Госдумы, обвинил издательство в попытке «вступить в открытую схватку с российским государством и обществом».

Он направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием привлечь сотрудников компании к ответственности. 10 января 2023 года он объявил о возбуждении в отношении Popcorn Books дел по административным статьям о пропаганде ЛГБТ и о мелком хулиганстве. Позже роман сняли с продажи, а его авторов объявили иностранными агентами .

10 августа 2023 года «Эксмо-АСТ» приобрело 51% акций Popcorn Books, став основным владельцем. В холдинге заявили о решении инвестировать в издательство «для формирования нового авторского портфеля, соответствующего общественному запросу и интересам целевой аудитории». При этом стороны подписали соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

14 мая 2025 года ТАСС сообщил о задержании директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще примерно 10 человек в ходе расследования уголовного дела по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации». На следующий день Норовяткина отпустили после допроса в качестве свидетеля. В «Эксмо» заявили, что не имеют отношения к пропаганде ЛГБТ и содействуют следствию. Кроме того, издательство разослало в магазины список из 50 книг, выпущенных Popcorn Books и Individuum, которые требовалось снять с продажи .

Позже выяснилось, что основным подозреваемым по делу проходит директор по продажам издательства Individuum Павел Иванов.

«По версии следствия, в период с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников ООО «Индивидуум принт», осуществляющего издание книг и полиграфическую деятельность, из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории России», — раскрыли в Следственном комитете России.

Утверждалось, что задержанные продали более 1000 таких книг, а среди покупателей были дети.

В январе 2026 года Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы.