Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно о показаниях против топ-менеджеров «Эксмо»

Кристина Соловьёва/РИА Новости

Бывшие сотрудники прекратившего деятельность издательства Popcorn Books дали показания на задержанных топ-менеджеров «Эксмо». Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

По его словам, речь идет о находящихся под домашним арестом бывшем директоре по продажам ООО «Индивидуум принт» Павле Иванове (признан в РФ иностранным агентом), менеджере склада Артеме Вахляеве, а также о заключившим сделку со следствием экс-директоре Дмитрии Протопопове (все трое внесены в России в перечень экстремистов).

«Фигуранты дали признательные показания и указали на причастность задержанных топ-менеджеров «Эксмо» к экстремизму», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что экс-работники Popcorn Books около года находятся под домашним арестом. Обвинение им переквалифицировали на более более тяжкое — организация, участие, склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

21 апреля генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и еще троих топ-менеджеров задержали и доставили на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремисткой организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books. Сама скандальная компания закрылась в январе 2026 года после возбуждения дел против ее сотрудников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российское издательство оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!