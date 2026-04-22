Стало известно о показаниях против топ-менеджеров «Эксмо»

Бывшие сотрудники прекратившего деятельность издательства Popcorn Books дали показания на задержанных топ-менеджеров «Эксмо». Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

По его словам, речь идет о находящихся под домашним арестом бывшем директоре по продажам ООО «Индивидуум принт» Павле Иванове (признан в РФ иностранным агентом), менеджере склада Артеме Вахляеве, а также о заключившим сделку со следствием экс-директоре Дмитрии Протопопове (все трое внесены в России в перечень экстремистов).

«Фигуранты дали признательные показания и указали на причастность задержанных топ-менеджеров «Эксмо» к экстремизму», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что экс-работники Popcorn Books около года находятся под домашним арестом. Обвинение им переквалифицировали на более более тяжкое — организация, участие, склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

21 апреля генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и еще троих топ-менеджеров задержали и доставили на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремисткой организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books. Сама скандальная компания закрылась в январе 2026 года после возбуждения дел против ее сотрудников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

