ВСУ атаковали Сызрань

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют Сызрань Самарской области. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет дронов, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали журналистам, что сильные взрывы начали раздаваться около трех часов ночи по местному времени. По их словам, в небе периодически слышен звук пролета БПЛА и громкая стрельба, а также видны яркие вспышки.

Официальной информации пока не поступало.

Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ходе отражения атаки силы противовоздушной обороны (ПВО), Черноморского флота РФ и мобильные огневые группы сбили над морем и в различных районах города пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Позже он сообщил, что российские военные ликвидировали три воздушные цели в районе Северной стороны в Севастополе. Чиновник отметил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

