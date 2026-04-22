Назван фактор, повышающий риск инфаркта в два раза

Врач Конради: несоблюдение указаний врача в два раза повышает риск инфаркта
Несоблюдение указаний врача по приему таблеток от гипертонии значительно увеличивает риски инфаркта и инсульта — примерно в полтора-два раза, рассказала «Газете.Ru» академик РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Александра Конради.

«Низкая приверженность лечению гипертонии значительно увеличивает риски осложнений — примерно в полтора-два раза. Это самостоятельный фактор риска, поэтому мы уделяем особое внимание соблюдению режима лечения. Можно создать все условия: разработать клинические рекомендации, построить больницы, обучить врачей и обеспечить пациентов льготными лекарствами. Но если лекарства не принимаются должным образом, все усилия теряют смысл. Важно, чтобы каждая прописанная врачом таблетка была принята», — заметила доктор.

Низкая приверженность к лечению гипертонии — это ситуация, когда пациент не соблюдает предписанный врачом режим приема антигипертензивных препаратов, что приводит к недостаточному контролю артериального давления (АД) и повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений.

«Это типичная русская черта, но и в других странах ситуация не лучше. Когда человек понимает, что здоровье ухудшается, он может начать беспокоиться. Но некоторые предпочитают не обращать внимания на проблемы, пока ситуация не станет критической. Они не готовы менять свои привычки, даже если врач рекомендует это», — отметила доктор.

Ранее академик РАН Александра Конради сообщила, что более 40 млн россиян страдают от артериальной гипертензии, эффективно лечатся лишь 44% пациентов.

 
