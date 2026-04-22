Врач объяснила, почему россияне начали массово верить в мистику

По данным опроса ВЦИОМ, в 2026 году более 80% россиян верят в мистику — это гораздо больше, чем в прошлые годы. Как объяснила «Газете.Ru» клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова, этот рост можно объяснить страхом неопределенности.

Результаты недавнего опроса ВЦИОМ показывают: Россия столкнулась с эпидемией магического мышления. Выяснилось, что в России каждый второй верит в домовых, каждый третий — в леших, а существование русалок допускает каждый пятый. По словам специалиста, также стала в разы увеличиваться и статистика тревожно-депрессивных расстройств, фобий и панических атак.

«Иррациональные формы мышления в этом смысле выполняют вполне конкретную функцию. Практики вроде гаданий на Таро, составления натальных карт или других эзотерических ритуалов дают человеку ощущение определенности и, пусть иллюзорного, но контроля. Они предлагают ответ завершенный, понятный, а иногда и конкретное действие, что снижает внутреннее напряжение. С точки зрения нейропсихологии это объяснимо: в состоянии тревоги формируются устойчивые функциональные системы, поддерживающие напряжение, и для их «разрядки» необходима определенность. Любые системы, которые эту определенность предоставляют — даже в иррациональной форме, — оказываются психологически эффективными», — отметила специалист.

При этом люди выбирают именно эзотерику, а не психологию из-за низкого порога входа.

«В долгосрочной перспективе это может быть более устойчивым способом снижения тревоги, но требует времени и усилий. Психотерапия также требует включенности и постепенной работы. В то время как эзотерические практики предлагают быстрый результат — ответ «здесь и сейчас», без необходимости глубокой внутренней перестройки», — сообщила Серебрякова.

Ранее процент россиян, верящих в мистику, был значительно ниже: в 2019 году он составлял всего 31%.