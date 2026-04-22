Новый российский закон вызовет рост цен на товары в маркетплейсах

«Известия»: усиление контроля за маркетплейсами сблизит их цены с магазинными
Новый закон о платформенной экономике, который вступит в силу с октября нынешнего года, приведет к увеличению цен на товары в маркетплейсах. Об этом сообщает газета «Известия».

В соответствии с новым законодательством площадки обязаны будут заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов электронные договоры и осуществлять их проверку через госреестры. Кроме того, станет нельзя изменять комиссии и условия сотрудничества в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Снижать цены за счет продавца будет возможно только при его согласии. На маркетплейсы возложат обязанность отслеживать наличие сертификатов и маркировки и каждый месяц передавать в налоговые органы данные об оборотах продавцов.

Сейчас товары на маркетплейсах стоят дешевле, чем в офлайн-рознице, в среднем на 15–25%. Это вызвано более низкими издержками на аренду и логистику и гибкой ценовой политикой, при которой алгоритмы автоматически корректируют стоимость в зависимости от спроса. Однако эксперты считают, что имеющийся в настоящее время ценовой разрыв начнет сокращаться. Он может уменьшиться в два-три раза и составит лишь 5–10%.

21 апреля в Минпромторге РФ опровергли информацию о запрете скидок для маркетплейсов.

Ранее ФАС встала на сторону маркетплейсов в вопросе скидок.

 
