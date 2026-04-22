В Севастополе военные отражают налет ВСУ на Севастополь

Развожаев: силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку на Севастополь
Евгений Биятов/РИА Новости

В Севастополе идет отражение воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительным сведениям, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили три цели в районе Северной стороны. Спасательная служба Севастополя проинформировала, что в городе не пострадали никакие гражданские объекты.

Губернатор призвал население сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

22 апреля Развожаев сообщил, что в ходе отражения атаки силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили над морем и в различных районах Севастополя пять беспилотных летательных аппаратов противника.

20 апреля стало известно, что обломки беспилотного летательного аппарата, уничтоженного над Севастополем, упали на автобус.

Ранее в российском регионе обломки беспилотников повредили здания.

 
