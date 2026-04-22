22 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

22 апреля в мире отмечают Международный день Матери-Земли. Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают секретари и другие офисные работники. А в России неофициально празднуют День старого программиста. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 22 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 22 апреля

* Международный день Матери‑Земли

История праздника началась в 1970 году, когда в США по инициативе общественных активистов и политиков прошла первая масштабная экологическая акция, вошедшая в историю как День Земли. Спустя почти четыре десятилетия, в 2009 году, Генеральная Ассамблея ООН придала дате официальный статус, подчеркнув: планета и ее экосистемы — наш общий дом, требующий бережного отношения.

В этот день по всему миру проходят субботники, высадка деревьев, очистка парков и берегов водоемов, а также просветительские акции для детей и молодежи. Каждый год ООН объявляет особую тему праздника: в 2026 году это восстановление почв и борьба с опустыниванием. Символом даты остается Колокол Мира — его звон раздается во многих странах, напоминая о хрупкости природы и необходимости жить с ней в гармонии.

* Международный день секретаря

У этого праздника есть второе название — День профессиональных административных работников. Поэтому сегодня чествуют не только секретарей, но и всех, кто обеспечивает бесперебойную работу офиса: помощников руководителей, офис-менеджеров, ассистентов, администраторов. Впервые дату отпраздновали в США в 1952 году, и вскоре она стала популярна во многих странах. Кстати, в России отмечают свой День секретаря — в третью пятницу сентября.

* День старого программиста

У российских программистов старой школы есть свой неофициальный праздник, который символически отмечают 22 апреля. Дело в том, что число и месяц — 22.04 — образуют сочетание 2204: под этим кодом в старых справочниках значилась специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Хотя официальный День программиста в России приходится на 256-й день года, то есть на 13 сентября, старожилы IT-отрасли по традиции празднуют и апрельскую дату.

Веселые праздники 22 апреля • День мухлевщиков. Шутливый праздник, посвященный обману в настольных и карточных играх. Его отмечают любители гейминга и юмористических турниров. • День жевательного мармелада. Неофициальный, но вкусный праздник всех любителей ярких фруктовых конфет. Жевательный мармелад в современном виде появился во второй половине XIX века и быстро завоевал популярность благодаря сочным цветам, насыщенным вкусам и упругой текстуре.

Что отмечают в разных странах 22 апреля

День памяти жертв Холокоста — Сербия. Траурная дата установлена в память о тысячах сербов, евреев и цыган, уничтоженных нацистами в годы Второй мировой войны. Центральные мероприятия проходят на территории бывшего концлагеря Саймиште в Белграде, где представители власти, общественных организаций возлагают венки к мемориалу.

День открытия Бразилии. 22 апреля 1500 года португальская флотилия под командованием Педру Алвариша Кабрала, державшая курс в Индию, из-за навигационной ошибки отклонилась к западу и достигла берегов Южной Америки. Так была официально открыта земля, которую сначала назвали Терра-де-Вера-Круш, а позже переименовали в Бразилию — в честь ценной породы дерева пау-бразил, высоко ценившейся в Европе.

День «На Бога уповаем» — США. Праздник приурочен к историческому событию: 22 апреля 1864 года актом конгресса на двухцентовой монете впервые появилась надпись «In God We Trust». Со временем фраза перекочевала на банкноты, а в 1956 году была утверждена в качестве официального девиза Соединенных Штатов.

День Стивена Лоуренса — Великобритания. Национальный день памяти и борьбы с расовой дискриминацией. Он учрежден в честь 18-летнего чернокожего юноши, зверски убитого в 1993 году группой расистов на юго-востоке Лондона. Из-за ошибок следствия правосудие восторжествовало лишь спустя почти два десятилетия. С 2018 года дата официально внесена в британский календарь.

День независимости — Израиль. Это главный государственный праздник, который отмечают в память о провозглашении государства Израиль в 1948 году 5 ияра 5708 года по еврейскому календарю. Торжества начинаются накануне вечером. В праздник проходят как официальные церемонии, так и народные гулянья с концертами, пикниками и фейерверками.

Религиозные праздники 22 апреля

День иконы Божией Матери Цесарской (Царской)

Образ получил свое название от города Кесария (Цезарея) в Каппадокии территория современной Турции, где, по церковному преданию, в IV веке святителю Григорию Чудотворцу явилась Богородица вместе с апостолом Иоанном Богословом. Она повелела утвердить верное учение о Ее месте в Церкви, и это событие положило начало почитанию иконы.

Название «Цесарская» от латинского Caesar, то есть «царь», «властитель» указывает на царственное достоинство Девы Марии как Владычицы Небесной. На иконе Богородица изображена в короне, а Младенец Христос держит в руках скипетр и державу — символы власти над миром. Почитаемые списки образа хранятся в храмах Греции и в России, в частности в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Согласно преданиям, молитва перед Цесарской иконой способна останавливать вражеское нашествие. Также верующие обращаются к ней с просьбами об исцелении недугов — особенно тех, что связаны со зрением и суставами.

День памяти преподобномученика Вадима Персидского

Преподобномученик Вадим Персидский жил в IV веке. Он родился в богатой семье, но раздал все наследство бедным и удалился в пустыню, где основал обитель. В разгар гонений на христиан Вадима вместе с семью учениками схватили и подвергли жестоким истязаниям, однако никто из них не отступился от веры. По преданию, святого убил один из вероотступников, но позже мучитель не вынес укоров совести и свел счеты с жизнью.

Народные праздники 22 апреля

Вадим Ключник

Праздник приходится на день памяти преподобномученика Вадима Персидского. В народе святого прозвали Ключником. Обычно к середине апреля земля окончательно оттаивала, и на поверхность пробивались родники. Люди верили, что святой Вадим «отворяет» ключи, выпуская на волю живительную влагу.

На Вадима Ключника селяне отправлялись к источникам, очищали их от прошлогодней листвы, веток и грязи, обкладывали берега камнями или бревнами. Работая, приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Набранной водой умывались, поили скотину, окропляли жилище — считалось, что она придает сил, смывает хвори и отводит беду. Хозяйки замешивали на ней тесто для хлеба и лепешек, веря в целебную силу родниковой воды.

В этот день гадали о здоровье больных. К ключу шли молча, молились на все четыре стороны и спрашивали: «На живое или на мертвое?» Если вода в роднике оставалась тихой — человек пойдет на поправку, если же начинала бурлить — ждали печального исхода.

Именины 22 апреля

* Вадим

* Гавриил

Приметы: что можно и что нельзя делать 22 апреля

* Приметы о погоде

Если сегодня идет дождь — урожай будет богатым.

Туман или ветер предвещают грибное и ягодное лето.

Расцвели одуванчики — весна окончательно вступила в права.

Березы дают много сока — лето будет холодным и дождливым.

Что можно делать 22 апреля

* Отправиться к роднику, набрать ключевой воды — она считается целебной, придает силы и укрепляет здоровье.

* Умыться родниковой водой — в старину верили, что это сохраняет молодость и красоту.

* Чистить источники от мусора и прошлогодней листвы — так вы проявите заботу о природе.

* Запастись продуктами, чтобы закрома не пустовали — к достатку в доме.

Что нельзя делать 22 апреля

* Зря лить воду — к беде в семье.

* Стричь волосы — есть риск привлечь неприятности.

* Подметать в доме — считалось, что так можно «вымести» благополучие.

* Долго спать — можно проспать свое счастье.

* Ссориться у воды — накликать беду.

Лунный календарь 22 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 6-й лунный день.

Луна в знаке Рак.

Если верить астрологическим прогнозам, день считается благоприятным для новых начинаний, в том числе для деловых встреч и романтических свиданий. Хорошо удаются дела, требующие усердия и внимательности, а также творческие проекты.

По мнению сторонников эзотерики, энергия растущей Луны способствует активной деятельности, однако положение в Раке добавляет эмоциональности — многие могут почувствовать повышенную ранимость и сентиментальность. Астрологи советуют доверять интуиции, но избегать импульсивных решений и не давать деньги в долг — есть риск их не вернуть.

22 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 22 апреля

* 1370 год — по приказу короля Франции Карла V заложен первый камень крепости Бастилия, ставшей символом королевского деспотизма и разрушенной в 1789 году во время Великой французской революции.

* 1662 год — Карл II утвердил устав Лондонского королевского общества — старейшей научной академии мира.

* 1814 год — в Петербурге прогремел грандиозный салют из 324 залпов в честь победы над Наполеоном и заключением Парижского мира.

* 1832 год — Николай I учредил Министерство иностранных дел Российской империи.

* 1915 год — в ходе Первой мировой войны Германия впервые массировано применила химическое оружие (хлор) против англо-французских войск.

* 1931 год — Совет Народных Комиссаров СССР утвердил единое гражданство для всех жителей страны.

* 1941 год — советский инженер Архип Люлька подал патентную заявку на двухконтурный турбореактивный двигатель.

* 1945 год — передовые части Красной армии вошли в Берлин, начав заключительный этап Берлинской операции.

* 1952 год — американский телеканал NBC в прямом эфире показал взрыв атомной бомбы в Неваде, ставший элементом пропаганды в условиях холодной войны.

* 1980 год — Канада присоединилась к бойкоту Олимпийских игр в Москве, который инициировали США.

* 2004 год — в КНДР произошла железнодорожная катастрофа. Столкновение поездов с нефтью и газом привело к взрыву, который превратил в руины здания в радиусе 1 км от места происшествия. Погибли более 160 человек, пострадали — 1300.

Кто родился 22 апреля

* В 1724 году родился Иммануил Кант — немецкий философ, основоположник классической немецкой философии, автор трудов «Критика чистого разума» и «Категорический императив».

* В 1839 году родился Август Вильгельм Эйхлер — немецкий ботаник, создатель одной из первых универсальных классификаций растений.

* В 1870 году родился Владимир Ленин — революционер, вождь и один из организаторов Октябрьской революции 1917 года, теоретик марксизма, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

* В 1899 году родился Владимир Набоков — писатель, переводчик, автор романов «Лолита», «Дар», «Защита Лужина». Писал на русском и английском. Увлекался энтомологией — открыл несколько видов бабочек. Эмигрировал из России в 1919 году.

* В 1904 году родился Роберт Оппенгеймер — руководитель Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. После испытаний в 1945 году цитировал Бхагавадгиту памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите, один из базовых текстов индуистской философии: «Я стал Смертью, разрушителем миров». Позже выступал против разработки водородной бомбы.

Физик-теоретик Роберт Оппенгеймер (22 апреля 1904 — 18 февраля 1967) Global Look Press

* В 1909 году родился Вадим Кожевников — советский писатель, автор романов «Щит и меч», «Знакомьтесь, Балуев!», военный корреспондент в годы Великой Отечественной войны, лауреат Сталинской премии.

* В 1916 году родился Иегуди Менухин — американский скрипач и дирижер, основатель фонда поддержки молодых музыкантов. В годы Второй мировой войны дал свыше 500 концертов перед войсками союзников.

Кто скончался 22 апреля • В 1616 году умер Мигель де Сервантес Сааведра — испанский писатель, автор романа «Дон Кихот». • В 2011 году умер Михаил Козаков — советский и российский актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР. • В 2025 году умер Зураб Церетели — советский и российский скульптор и живописец, народный художник СССР.

Кто отмечает дни рождения 22 апреля

* 89 лет исполняется Джеку Николсону — американскому актеру, кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру, звезде фильмов «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Лучше не бывает», рекордсмену по числу номинаций на «Оскар» (12 раз) среди актеров-мужчин.

* 62 года исполняется Игорю Данилову — российскому программисту, создателю антивируса Dr. Web (1992), разработчику технологии борьбы с полиморфными вирусами.

* 60 лет исполняется Владимиру и Юрию Торсуевым — братьям-близнецам, советским актерам, прославившимся ролями Сергея Сыроежкина и Электроника в фильме «Приключения Электроника» (1979).

Юрий и Владимир Торсуевы Евгений Одиноков/РИА Новости

* 50 лет исполняется Елене Серовой — четвертой женщине-космонавту в истории России, участнице экспедиций на МКС в 2014–2015 годах (167 суток на орбите), Герою Российской Федерации.