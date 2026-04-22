В МИД России обвинили Нетаньяху в искажении исторических фактов

Захарова: слова Нетаньяху про Иран — проявление неуважения жертвам Холокоста
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху искажает исторические факты и подменяет понятия своими словами о том, что израильская сторона якобы устранила угрозу «ядерного холокоста» со стороны Ирана. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Нетаньяху, упомянув Освенцим, Майданек и Собибор, в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, проявил неуважение ко всем жертвам Второй мировой войны, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также бойцам Красной Армии, освобождавшей лагеря смерти.

«Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», — написала дипломат.

Она обратила внимание, что Холокост совершила нацистская Германия при участии Италии и «сателлитов поменьше», включая государства Прибалтики и украинских коллаборационистов. При этом в 1943 году Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил Германии войну, добавила Захарова.

В апреле прокуратура Стамбула потребовала приговорить Нетаньяху и ряд израильских чиновников к пожизненному заключению. Обвинение запрашивает для них «от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы» по делу о геноциде, жестоком обращении и других преступлениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху назвал военную операцию против Ирана «спасением мира».

 
