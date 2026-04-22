Россиян предупредили об аресте за воровство бесплатных пакетов

Юрист Сбитнев: покупателю грозит арест за присвоение бесплатных пакетов
Если покупатель без разрешения возьмет в магазине большое количество бесплатных пакетов, ему грозит арест или штраф не менее 3 тыс. рублей. Об этом в беседе с ТАСС заявил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

Он отметил, что продавец обязан обеспечивать клиентов бесплатными пакетами для весовых товаров, однако их использование не должно превышать необходимое для упаковки количество. По словам юриста, лицо, которое взяло значительное количество пакетов в магазине, например, один или два рулона пакетов, могут привлечь к ответственности за мелкое хищение. При этом он уточнил, что к ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ привлекут только в случае, если стоимость хищения не превышает 2,5 тыс. рублей.

Как рассказал эксперт, правонарушение может повлечь административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. Если говорить о случаях, когда сумма похищенного превышает 2,5 тыс. рублей, то тогда лицо могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркнул Сбитнев.

До этого главный экономист Института экономики роста П.А. Столыпина Борис Копейкин заявил, что российские производители продолжат сокращать размеры упаковок продуктов.

