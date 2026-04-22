Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Освобожденный геолог рассказал о тяжелых условиях плена у боевиков в Африке

Геолог Юров: боевики в Мали подолгу держали нас в цепях
CuteIdeas/Shutterstock/FOTODOM

Освобожденный из плена боевиков в Мали геолог Юрий Юров рассказал, что его держали в цепях. Об этом сообщает РИА Новости.

Юров объяснил, что вместе с коллегой Олегом Гретом работал в Мали на российскую компанию. В один из дней произошла стрельба, охранявшие их местные военные разбежались, после чего боевики захватили обоих геологов в плен.

Каждые несколько месяцев боевики перевозили пленных на новое место. Их часто плохо кормили, по ночам надевали цепи, держали под открытым небом на 50-градусной жаре.

По словам Юрова, боевики вели переговоры с правительством и компанией-работодателем, но в их ход он не был посвящен.

21 апреля украинский гражданин Юров, освобожденный силами российского «Африканского корпуса» из плена радикальной группировки в Мали, заявил, что пока не планирует возвращаться на Украину.

Юрова и Грета террористы удерживали в заложниках с июля 2024 года. По словам самих освобожденных, операция по их вызволению заняла «буквально час». Мужчин доставили в госпиталь, где у них диагностировали истощение и сразу несколько болезней. Теперь геологам предстоит реабилитация в Москве, после чего они намерены вернуться в Африку для продолжения исследований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван самый опасный регион мира с точки зрения терроризма.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
