Освобожденный геолог рассказал о тяжелых условиях плена у боевиков в Африке

Геолог Юров: боевики в Мали подолгу держали нас в цепях

Освобожденный из плена боевиков в Мали геолог Юрий Юров рассказал, что его держали в цепях. Об этом сообщает РИА Новости.

Юров объяснил, что вместе с коллегой Олегом Гретом работал в Мали на российскую компанию. В один из дней произошла стрельба, охранявшие их местные военные разбежались, после чего боевики захватили обоих геологов в плен.

Каждые несколько месяцев боевики перевозили пленных на новое место. Их часто плохо кормили, по ночам надевали цепи, держали под открытым небом на 50-градусной жаре.

По словам Юрова, боевики вели переговоры с правительством и компанией-работодателем, но в их ход он не был посвящен.

21 апреля украинский гражданин Юров, освобожденный силами российского «Африканского корпуса» из плена радикальной группировки в Мали, заявил, что пока не планирует возвращаться на Украину.

Юрова и Грета террористы удерживали в заложниках с июля 2024 года. По словам самих освобожденных, операция по их вызволению заняла «буквально час». Мужчин доставили в госпиталь, где у них диагностировали истощение и сразу несколько болезней. Теперь геологам предстоит реабилитация в Москве, после чего они намерены вернуться в Африку для продолжения исследований.

