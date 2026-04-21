10 секретов Елизаветы II, которые королева унесла с собой в могилу

100 лет назад родилась будущая Королева Великобритании Елизавета II. Она совсем немного не дожила до этого юбилея, поставила рекорд в новейшей истории по продолжительности монаршего правления, занимая трон 70 лет и 214 дней, оставила после себя четверых детей и восьмерых внуков. С личностью Елизаветы II всегда было связано множество слухов и скандалов.«Газета.Ru» вспоминает самые яркие из них.

Говорят, что Елизавета II…

Терпела измены мужа

За Филиппа Маунтбеттена, урожденного принца Греческого и Датского, принцесса Елизавета вышла 20 ноября 1947 года.

Лилибет сдружилась с юным представителем низложенной греческой монархии, когда тому было 18, а ей — всего 13. Их брак продлился почти 74 года, но был омрачен слухами о неверности Филиппа, которые, разумеется, регулярно опровергались.

И речь не шла о романе с советской балериной Галиной Улановой, как это показано в сериале «Корона». Герцогу Эдинбургскому приписывали отношения с актрисой Пэт Керквуд. Говорили, что однажды, когда Елизавета была беременна первенцем, он провел ночь с артисткой. Сам герцог это не комментировал. А Керквуд сказала одному из журналистов:

«Моя жизнь была бы куда проще и счастливее, если бы принц Филипп, вместо того чтобы являться без приглашения в мою гримерку, пошел домой к своей беременной жене в ту ночь, о которой все спрашивают».

Кроме того, ходили слухи о романах принца Филиппа с телезвездой Кэти Бойл, певицей Элен Корде, актрисой Мерл Оберон, писательницей Дафной Дю Морье, кузиной королевы принцессой Александрой и Александрой Гамильтон, герцогиней Аберкорн (между прочим, потомком Пушкина). А совсем недавно писатель и историк Эндрю Лоуни выпустил книгу, в которой, в частности, утверждает, что одной из любовниц принца Филиппа была Сьюзен Баррантес, мать его невестки Сары Фергюсон.

Королева Елизавета II с мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, перед отъездом в турне по странам Содружества, 1954 год Bettmann/Getty Images

Была неласкова со старшими детьми

Многие годы Елизавету II критиковали за равнодушие, которое она проявляла к детям, особенно старшим. В частности, за то, что принца Чарльза, родившегося в 1948-м, и принцессу Анну, появившуюся на свет в 1950-м, мать с раннего детства надолго оставляла на попечение нянь. Например, когда принцу Филиппу, ее мужу, предложили служить на Мальте, Елизавета отправилась за ним, оставив младенца Чарльза в Великобритании. С 1949-го по 1951 год супруги жили на Мальте вдвоем: лишь в 1950-м Елизавета ненадолго покинула остров из-за беременности, но после рождения принцессы Анны вернулась к супругу.

Хотя королеву критикуют за такое отношение к детям, находятся и защитники, которые говорят, что она придерживалась старомодной системы воспитания. Она не предполагала эмоциональной связи аристократической матери и ребенка, а вот оставить младенца на попечение нянь и бабушек с дедушками считалось абсолютно нормальным.

Елизавета II с принцем Чарльзом (справа) и принцессой Анной в замке Балморал, 1952 год AP

Избавилась от принцессы Дианы

Это, пожалуй, самый зловещий слух о королеве Елизавете II: согласно конспирологической теории, она стояла за гибелью своей бывшей невестки, принцессы Дианы, 31 августа 1997 года в Париже, поскольку хотела предотвратить свадьбу леди Ди и ее любовника Доди аль-Файеда. Одной из причин распространения этой версии гибели принцессы стала странная реакция Елизаветы II, которая выступила с публичным заявлением по поводу смерти экс-невестки лишь 5 сентября.

В течение нескольких дней газеты выходили с заголовками: «Где же наша королева?»

Впервые Елизавета II появилась на публике в замке Балморал, где посетила образовавшийся там мемориал, посвященный Диане. На следующий день она побывала на аналогичном мемориале уже в Букингемском дворце и выступила с речью по телевидению «как ваша королева и как бабушка». В своей речи Елизавета II заявила, что «всегда уважала Диану и восхищалась ей», и объяснила, что в последние несколько дней в замке Балморал они всей семьей пытались помочь принцам Уильяму и Гарри осознать, что их мамы больше нет.

Принцесса Диана (1961–1997) и королева Елизавета II, 1987 год Georges De Keerle/Getty Images

Использовала право вето в парламенте для защиты своих личных интересов

В современном мире у британского монарха нет возможности влиять на политические решения правительства. Но есть так называемое «Королевское согласие», которое монарх дает на обсуждение парламентских законопроектов, затрагивающих личные интересы.

В 2021 году — еще при жизни Елизаветы II — расследование газеты The Guardian показало, что королева десятилетиями влияла на формулировки законопроектов, позволявшие скрывать огромный размер ее личного состояния.

Королева Елизавета II, 1990 год John Shelley Collection/Avalon/Getty Images

Делала ставки на скачках

Известно, что Елизавета II, как и многие другие члены королевской семьи, обожала верховую езду и скачки. Более того, личное состояние монарха росло в том числе благодаря участию обитателей ее конюшен в соревнованиях: с 1988-го по 2022 год королевские лошади выступали на 3446 скачках, из которых победили в 567-и. В общей сложности это принесло Ее Величеству £6,7 млн призовых выплат.

Делала ли она ставки — вопрос открытый. По крайней мере, официально это, конечно, никто не подтверждал. Только вот в 2020 году газета The Sun сообщила, что королева выиграла на скачках £6 млн. Сама Елизавета II утверждала, что не играет. Но ее близкие рассказывали, что каждое утро за завтраком она изучала газету The Racing Post — настольное чтиво любителей делать ставки.

Королева Елизавета II во время конной прогулки, 2014 год Dan Chung/Reuters

Скрывала двоюродных сестер со слабоумием

Эту мрачную историю Елизавета II унаследовала от родственников по материнской линии. В 1919-м и 1926 годах у брата ее матери Джона Герберта Боуз-Лайона и его жены Фенеллы родились две дочери, Нерисса (старшая) и Кэтрин (младшая). У обеих было слабоумие — они не смогли научиться говорить. В 1930-м их отец умер, а в 1940-м и 1961 годах было объявлено о смерти женщин.

Лишь в 1987 году благодаря публикации The Sun выяснилось, что Фенелла дала фальшивые объявления о смерти дочерей. На самом же деле в 1941-м их отправили в специализированное учреждение. Нерисса скончалась в 1986-м, а ее сестра — в 2014-м, то есть в 1987-м она была еще жива. До скандала никто из членов королевской семьи не вспоминал о родственницах с пороками рождения. В ответ на критику Букингемский дворец заявил, что «это дело семьи Боуз-Лайон».

Королева Елизавета II за рулем автомобиля Land Rover, 1992 год Anwar Hussein/Getty Images

Разрушила отношения своей сестры принцессы Маргарет

Если по поводу двоюродных сестер Елизавета II и правда не принимала решений, то с родной Маргарет дело обстоит совсем иначе. Младшая принцесса с детства отличалась бунтарским характером, чем отличалась от старшей сестры — будущей королевы.

Незадолго до коронации Маргарет призналась, что у нее роман с Питером Таунсендом — шталмейстером их отца, у которого были жена и две дочери. Таунсенд развелся и сделал предложение Маргарет, но Елизавета II, чтобы избежать скандала, попросила сестру отложить объявление о помолвке до тех пор, пока не пройдет коронация. Однако на церемонии, которая транслировалась по телевидению, пресса заметила слишком теплые отношения сестры королевы и Питера Таунсенда. Им тут же приписали роман, Елизавета II вмешалась вновь. На этот раз она попросила сестру подождать, пока ей не исполнится 25 лет — и тогда уже делать что угодно. А на это время Питера Таунсенда отправили работать в Бельгию. Разлука сделала свое дело — принцесса Маргарет так и не вышла замуж за любовь своей юности.

В конце 50-х принцесса решила связать свою жизнь с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом. На момент помолвки Елизавета II была беременна в третий раз. Чтобы не отвлекать внимание публики от рождения еще одного принца, она снова попросила сестру повременить — теперь уже с объявлением о будущей свадьбе (знала бы она, в каком скандале позднее будет замешан этот ее третий ребенок — Эндрю!).

Королева Елизавета II и ее сестра, принцесса Маргарет (1930-2002), 1954 год Global Look Press

Поддерживала близкие отношения с другом детства лордом Карнарвоном

Долгие годы рядом с Елизаветой II был ее друг детства, с 1969 года занимавший должность менеджера по скачкам — Генри Джордж Реджинальд Молинье Герберт, 7-й граф Карнарвон, лорд Порчестер, которого королева называла просто Порчи. Их отношения выглядели настолько близкими, что многие считали графа, ушедшего из жизни в 2001 году, любовником Елизаветы II.

С Порчи королева была знакома с юности — его назвали доверенным лицом Елизаветы II, а в 1956 году сын графа Карнарвона Джордж Герберт стал крестником Ее Величества. Однако биографы все же не склонны думать, что их в самом деле связывали романтические отношения.

Генри Герберт (1924-2001) и Елизавета II на скачках, 1990 год Tim Graham Photo Library via Getty Images

Под конец жизни была «совсем того»

В конце 2022 года вышла биографическая книга писателя Джайлза Брайндрета «Елизавета: Интимный портрет», в которой утверждалось, что королева умерла вследствие миеломы — злокачественного заболевания, от которого страдала в последние годы. По словам писателя, этим объяснялись постоянная усталость, потеря веса и двигательные проблемы.

При этом королевский биограф Эндрю Лауни утверждал, что под конец жизни Елизавета II страдала старческим слабоумием. «Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того», — писал он. Это, впрочем, оспаривали те, кто лично встречался с Ее Величеством.

Королева Великобритании Елизавета II в замке Балморал в Шотландии, 6 сентября 2022 года Jane Barlow/Pool/Reuters

Незадолго до смерти назвала Бориса Джонсона идиотом

Писатель Тим Шипман в своей книге «Вон» утверждает, что Елизавета II не стала выбирать выражений, когда узнала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает пост в июле 2022 года. «Что ж, по крайней мере, этот идиот не будет заниматься моими похоронами», — будто бы сказала она.

Сам Борис Джонсон с этим, конечно, не согласен. В 2024 году он заявил, что Елизавета II не могла такого сказать хотя бы потому, что премьер-министры не занимаются похоронами монархов.