К солисту Rammstein пришла российская полиция

К фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, пришла полиция.

По данным Telegram-канала Baza, силовики провели следственные мероприятия в номере артиста в комплексе «Завидово» в Тверской области. Причины визита правоохранителей неизвестны.

В результате был задержан один из представителей Линдеманна после конфликта с полицейскими.

Музыкант приехал в Тверскую область, чтобы выступить на фестивале «Макларин» в поддержку партии «Родина». Через несколько дней Линдеманн выйдет на сцену на фестивале «Спасская башня», который пройдет на Красной площади в Москве.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых предметов музея. В связи с этим дирекция музея направила германскому музыканту претензионные письма.