Немецкие зрители «Евровидения» вступились за Манижу

Читатели немецкого издания Spiegel заступились за выступившую на «Евровидении» россиянку Манижу Сангин (Manizha), передает телеканал «360».

Им не понравился антироссийский посыл статьи о певице, прошедшей в финал международного песенного конкурса. «Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?» — высказался один из читателей. Другой признался, что готов болеть за Россию. «Если верить журналу Spiegel, Путин все определяет в России. А тут государственный телеканал поддерживает Manizha, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры», — поделился мнением еще один.

Немецкие зрители «Евровидения» отметили, что Манижа в своей песне отстаивает права женщин, потому что может свободно выражать свое мнение. Кроме того, они отстаивают право Манижи, с трех лет живущей в Москве, выступать за Россию, несмотря на таджикское происхождение. «Русский — ее родной язык. И почему в таком случае она должна выступать за Таджикистан (а на Евровидении это вообще невозможно)? Означает ли это, что Жером Боатенг должен выступать за Гану?» — размышляет один из комментаторов.

Всего в финальной части «Евровидения», которая пройдет 22 мая, поучаствуют артисты из 26 стран.

18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса. В финальную часть пробились Азербайджан, Бельгия, Норвегия, Израиль, Кипр, Литва, Мальта, Россия, Швеция, Украина, Албания, Болгария, Греция, Исландия, Молдавия, Португалия, Сербия, Сан-Марино, Швейцария, Финляндия. В финал автоматически прошли представители государств-основателей конкурса: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Кроме того, туда попал исполнитель из Нидерландов, которые одержали победу в прошлом конкурсе.

Ранее стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения».