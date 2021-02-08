Эван Рейчел Вуд подала в суд на жену Мэрилина Мэнсона

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд подала заявление в полицию на супругу музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Уорнер) Линдси Юсич.

Как сообщила сама актриса в Instagram, заявление она написала 19 декабря из-за угроз со стороны Юсич. Женщина обещала актрисе опубликовать компрометирующие кадры, сделанные во время отношений Мэнсона и несовершеннолетней Рейчел Вуд.

На снимке, которым, по словам актрисы, ее шантажировала Юсич, Эван Рейчел Вуд изображена с нарисованными усами и в одежде, напоминающей нацистскую форму. «Я осталась в номере Брайана на большую часть ночи, потому что была недостаточно взрослой, чтобы меня впустили в казино после концерта. Люди рисовали на моем лице, на лицах других», — вспоминает актриса, добавляя, что в тот вечер употребила много наркотиков и алкоголя.

Ранее Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган, бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Кроме того, трансгендерная стилистка Лав Бейли заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием.

При этом бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.

Ранее сообщалось, что Мэнсон в личной переписке назвал набравшую вес певицу Лану Дель Рэй «лазаньей».