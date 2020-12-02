В новогодние праздники в Петербурге запретят посещение музеев и театров

Власти Санкт- Петербурга запретили посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января — на весь период новогодних праздников.

Соответствующее постановление подписал в среду губернатор Александр Беглов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы города.

Запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не было предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

Кроме того, 4 декабря отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25%. Исключение составят мероприятия с билетами, проданными в большем количестве до 18 ноября.

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