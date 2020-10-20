Прокуратура Москвы просит суд оставить в силе приговор Ефремову

Столичная прокуратура попросила суд оставить в силе приговор актеру Михаилу Ефремову, который был признан виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Прокуратура Москвы выступает против удовлетворения жалобы, просит оставить приговор без изменения», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сегодня, 20 октября, Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляции на приговор со стороны защиты, которая просит снизить актеру срок и заменить его на условный.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП водителя

— Ефремов исповедался и причастился в тюрьме

— Родственники Ефремова отказались от примирения с потерпевшей стороной в деле о ДТП