Экс-адвокат Ефремова Пашаев попал в больницу

Лишенный статуса адвоката юрист Эльман Пашаев, который защищал в суде актера Михаила Ефремова, сообщил, что он находится в больнице, передает РИА «Новости».

Он уведомил, что врачи сделали ему плановую операцию на перегородке носа.

«Два года я с ней мучился, спать не мог. Операция уже прошла, прошла успешно, сейчас восстанавливаюсь», — рассказал Пашаев.

Он отметил, что через неделю уже будет в строю.