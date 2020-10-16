Экс-адвокат Ефремова Пашаев попал в больницу
Антон Демидов
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Лишенный статуса адвоката юрист Эльман Пашаев, который защищал в суде актера Михаила Ефремова, сообщил, что он находится в больнице, передает РИА «Новости».
Он уведомил, что врачи сделали ему плановую операцию на перегородке носа.
«Два года я с ней мучился, спать не мог. Операция уже прошла, прошла успешно, сейчас восстанавливаюсь», — рассказал Пашаев.
Он отметил, что через неделю уже будет в строю.