Адвокат подтвердил отказ Ефремова от признания вины в смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил его отказ от признания вины в смертельном ДТП, сообщает ТАСС.

В беседе с изданием Mash гражданская жена погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова уже назвала этот ход «не мужским поступком».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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