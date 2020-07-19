Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Близкий друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, который находится на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП.
Отмечается, что актеру разрешено общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми. Друзья артиста узнают последние новости от его супруги. На улицу Ефремов не выходит.
«Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал», — рассказал друг семьи, собеседник kp.ru.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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