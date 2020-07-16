Названа дата выхода приквела романа «Великий Гэтсби»

Книга Майкла Фарриса Смита «Ник» будет опубликована 5 января в США и 25 февраля в Великобритании, сообщает The Guardian.

Это произведение — приквел романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», изданного в 1925 году.

Возможность напечатать роман именно сейчас появилась потому, что 1 января 2021 года истекает срок действия авторского права на роман Фицджеральда, и он станет общественным достоянием .

Главный герой книги — персонаж Фицджеральда Ник Каррауэй, произведение посвящено его жизни до встречи с миллионером Джеем Гэтсби.

Новый виток популярности «Великий Гэтсби» пережил в 2013 году, когда на экраны вышла экранизация База Лурмана с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Ника сыграл Тоби Магуайр.

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