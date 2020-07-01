Эрмитаж могут открыть в июле

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о сроках открытия музея. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по его словам, возобновление работы Эрмитажа планируется с середины июля.

Пиотровский также подчеркнул, что посетителей обяжут соблюдать все разработанные Роспотребнадзором меры.

Ранее музей Эрмитаж был закрыт в рамках введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничений властями Петербурга.

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