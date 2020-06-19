Адвокат раскрыл имена потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, который стал жертвой ДТП с участием актера Михаила Ефремова, раскрыл имена признанных потерпевшими по данному уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, потерпевшими были признаны вдова погибшего Маргарита Захарова, а также их сын Виталий.

«Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Сразу уточню, чтобы не было кривотолков: и Валерий (брат погибшего), и Маргарита, и Виталий Захаровы являются моими доверителями», — сказал Добровинский.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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