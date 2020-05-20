Зеленский не читает сценарии «Квартала 95»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства ответил на вопрос о студии «Квартал 95». Трансляцию вели украинские телеканалы.

Он признался, что не видится с бывшими коллегами по студии, еще осенью 2019 года заявлявшими о том, что он продолжает вычитывать сценарии и шутки «Квартала 95». «Не вижу, нет времени. Сценарии не читаю», — сказал Зеленский.

Зеленский является основателем «Квартала 95». Он ушел из студии после избрания на пост главы государства.

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