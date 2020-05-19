Лучшее на «Оскаре» и концерт HammAli & Navai в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 19 мая.

Вечером, в 19:00 зрители смогут увидеть запись живого концерта российского рэп-дуэта HammAli & Navai, образованного в 2016 году. На сегодняшний день их дискография насчитывает всего два релиза, однако в списке артистов, с которыми успели поработать Александр Алиев и Наваи Бакиров, такие громкие имена как Bahh Tee, JONY, Loc-Dog, Эмин и Егор Крид. Последние два клипа дуэта собрали по 50 млн просмотров на YouTube, а главную роль в видеоролике на песню «Хочешь, я к тебе приеду» сыграла Настя Ивлеева.

Те, кто предпочитает полнометражному кино короткий метр, в 22:00 смогут посмотреть подборку кандидатов на премию Американской киноакадемии 2019 года «Top 5 Oscars», среди которых — фильм-лауреат «Окно напротив» Маршалла Карри об уставшей от ежедневных хлопот матери двоих детей, в жизни которой происходят изменения, когда в дом напротив вселяются молодожены, за чьей жизнью и начинает наблюдать главная героиня. В подборку также вошли работы режиссеров из Великобритании и Канады, анимационная лента из США и проект 2020 года, которому удалось попасть в лонг-лист главной кинопремии Голливуда.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — видеозанятие «Express lab: сила и выносливость» из онлайн-цикла #ФитнесПротивВируса, программу для которого разрабатывали специалисты, поможет не только сохранить форму, но и улучшить свои показатели, не выходя из дома;

12.00 — Екатеринбургский музей изобразительных искусств — крупнейшая уральская художественная галерея — представит серию фильмов о самых известных и интересных работах в своей коллекции;

День

14.00 — в рамках кулинарных видеоуроков «Готовим с Novikov school» шеф-повар Яна Першина покажет как в домашних условиях порадовать себя и своих близких куриным паштетом;

16.00 — коллекция научно-популярных фильмов о космосе станет настоящим подарком как для поклонников науки, так и для фанатов научной фантастики, чьи мечты «с детства были только про космос»;

Вечер

19.00 — запись живого концерта рэп-дуэта HammAli & Navai позволит зрителям почувствовать себя на танцполе проекта-сенсации последних лет, в чьих клипах снимается Настя Ивлеева, а сами видео набирают по 50 млн просмотров на YouTube;

21.00 — специально для детей и их родителей Иван Коряковский прочитает русскую сказку «По щучьему велению», которая считается важным произведением для понимания национального характера;

22.00 — в сборник «Top 5 Oscars» вошли лучшие короткометражные фильмы, номинированные на главную кинопремию Голливуда в 2019 году, картина-лауреат, а также проект 2020 года, вошедший в лонг-лист «Оскара».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.