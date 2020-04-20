Российские фанаты позвали Джонни Деппа в Краснодар

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Российские поклонники засыпали актера Джонни Деппа комментариями в Instagram.

Артисту, который недавно завел страницу в социальной сети, фанаты рассказывают о самоизоляции, а также зовут его в гости. «Спасибо, что открыл аккаунт, а то нам с России поболтать негде было», «У нас все хорошо. Сидим на самоизоляции. Погода в Краснодаре шикарная! Деревья цветут, птички поют. У вас поди в ваших Голливудах такого не увидишь. Приезжай к нам, как только рейсы возобновятся. Встретим как полагается: хлеб-соль да кубанские казаки», «Вот где вся Россия на карантине сидит», «Дорогой Джонни, у нас самоизоляция насильная, спасибо за гениально сыгранные роли и творчество», — пишут ему.

За 4 дня количество подписчиков Джонни Деппа выросло до 3,4 млн. Поклонникам он пока не отвечает.

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