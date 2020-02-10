Режиссер «Паразитов» не может поверить в победу на «Оскаре»

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо признался, что победа на «Оскаре» в четырех номинациях кажется ему сном или галлюцинацией. Об этом сообщают «Известия».

«Я воспринимал все, что происходит с нашим фильмом, как галлюцинацию. И до сих пор чувствую, что это сон, и я вот-вот проснусь», — сказал режиссер.

Также Пон Чжун Хо отметил, что секрет успеха в том, чтобы сделать сюжет фильма и героев понятными всем людям. Чем глубже и привлекательнее становится история для режиссера, тем ближе она зрителям. По его словам, он делал то, что и всегда, но результат превзошел все ожидания.

В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Фильм «Паразиты» выиграл в трех номинациях, а его режиссер Пон Чжун Хо получил статуэтку как лучший режиссер.

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