Вышел тизер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»
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Студия Central Partnership опубликовала на YouTube первый тизерный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским в главной роли.
Авторы подчеркивают, что это масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и людях, которые предотвратили глобальную катастрофу.
Актер Данила Козловский сыграл главного героя – пожарного Алексея, — а также занял режиссерское кресло проекта.
Премьера фильма «Чернобыль: Бездна» запланирована на 8 октября 2020 года.
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