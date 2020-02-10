Вышел тизер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/863/12953863/bezda-pic905-895x505-39567.jpg">

Студия Central Partnership опубликовала на YouTube первый тизерный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским в главной роли.

Авторы подчеркивают, что это масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и людях, которые предотвратили глобальную катастрофу.

Актер Данила Козловский сыграл главного героя – пожарного Алексея, — а также занял режиссерское кресло проекта.

Премьера фильма «Чернобыль: Бездна» запланирована на 8 октября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Чернобыль» завоевал «Золотой глобус» в категории мини-сериалов

— Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года

— Жена пожарного Игнатенко пожаловалась на травлю после «Чернобыля»