«Союзмультфильм» запустит новый цикл «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» объявила запуск нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.

По словам представителя студии, цикл будет состоять из 26 новых серий мультфильма, первую из них можно будет увидеть в начале лета 2020 года.

Заявление о запуске цикла было сделано в рамках восьмого Петербургского культурного форума, который проходит с 14 до 16 ноября.

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