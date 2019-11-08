Венсан Кассель по-русски признался жене в любви

Французский актер Венсан Кассель прокомментировал публикацию в Instagram своей жены модели Тины Кунаки признанием в любви.

Отмечается, что актер признался в своих чувствах под фотографией обложки российского журнала ELLE, для которой снялась Кунаки, на русском языке.

«Я люблю тебя, детка!» — написал Касель.

Уточняется, что пользователей сети удивила неожиданная публикация. Комментарий актера сразу набрал почти 500 лайков, а российские поклонники в ответ стали признаваться в любви к звездной паре и просить приехать с визитом в Москву.

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