СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева

Появилась информация о причине смерти шансонье Вилли Токарева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как известно, артист умер в одном из онкологических центров Москвы, куда его госпитализировали 2 июля.

Отмечается, что Токарев сам обратился в клинику по причине ухудшения состояния своего здоровья.

Ранее сообщалось, что шансонье Токарев умер в возрасте 84 лет. Об этом проинформировал народный артист России Николай Тамразов. Факт смерти артиста подтвердил сын шансонье Антон Токарев.