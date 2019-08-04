СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева
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Появилась информация о причине смерти шансонье Вилли Токарева. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как известно, артист умер в одном из онкологических центров Москвы, куда его госпитализировали 2 июля.
Отмечается, что Токарев сам обратился в клинику по причине ухудшения состояния своего здоровья.
Ранее сообщалось, что шансонье Токарев умер в возрасте 84 лет. Об этом проинформировал народный артист России Николай Тамразов. Факт смерти артиста подтвердил сын шансонье Антон Токарев.