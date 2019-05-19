Лазарев рассказал, что мечтает съесть после «Евровидения»

Российский исполнитель Сергей Лазарев заявил, что после участия в «Евровидении» мечтает о маминых сырниках, передает ТАСС.

Он добавил, что просто мечтает выспаться. Он также попросил свою маму в прямом эфире приготовить сырники.

Кроме того, артист назвал второе 3-е место подряд на конкурсе «стабильностью».

Лазарев признался, что у него были очень серьезные конкуренты, которые представили разные песни, и «было очень тяжело выступать с балладой».