Киту Харингтону пришлось лечиться после смерти Джона Сноу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/435/8312435/upload-07-pic905-895x505-88357.jpg">

Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», в интервью Variety признался, что ему потребовалось лечение после смерти его персонажа.

После гибели Сноу в финале пятого сезона фантастического сериала даже люди на улице спрашивали Харингтона, умер ли он. Смертью Джона Сноу интересовался даже Барак Обама. «Я чувствовал, что должен понимать свою удачу, но я был очень уязвимым. Жизнь была непростой, как у всех на третьем десятке. Именно тогда я начал лечение и стал говорить с людьми, а до того не ощущал себя в безопасности и молчал», — вспоминает он.

Реклама

По словам Харингтона, он даже сомневался, сможет ли продолжить актерскую карьеру.

Ранее HBO предложил фанатам «Игры престолов» найти спрятанные троны.