Стало известно, где похоронят Владимира Этуша
Дочь народного артиста СССР Владимира Этуша Раиса рассказала, где состоятся его похороны. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По ее словам, Этуша похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы.
Ранее появилась информация о том, что прощание с актером пройдет в стенах родного театра Вахтангова.
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Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.
Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах.
Также актер исполнил около 60 ролей в театре.