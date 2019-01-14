Женщины захватили американские сериалы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/193/11928193/hoc-pic905-895x505-43543.jpg">

В американских телесериалах женщины на главных ролях обогнали мужчин, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на исследование Ampere.

Из 251 сериалов, которые находятся на стадии разработки или производства, 42% имеют в центре женщину-лидера, 20% — мужчину, у 38% сериалов нет конкретного лидера: это семьи, группы персонажей, пары или друзья.

Реклама

Больше всего сериалов с женщинами в главных ролях производят телекомпании NBC и The CW.

Ранее стал известен самый популярный среди россиян супергерой.