Театр «Современник» поздравил с юбилеем Лию Ахеджакову

В московском театре Современник» рассказали о том, как народная артистка России Лия Ахеджакову будет отмечать 80-летие.

«От публичных торжеств Лия Меджидовна в очередной раз наотрез отказалась — уехала из Москвы, чтобы праздновать юбилей в узком кругу», — сообщили ТАСС в театре, где актриса служит уже около 40 лет. Свои дни рождения Ахеджакова, как правило, отмечает именно в кругу родных и друзей, избегая повышенного внимания к своей персоне.

В «Современнике» добавили, что уважают и понимают решение актрисы. «Поэтому вот так, заочно, весь «Современник» от всей души поздравляет своего дорогого друга и коллегу и желает огромного счастья, радости и здоровья», — заключила представительница театра.

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Окончила ГИТИС. Играла в фильмах «Гараж», «Служебный роман», «Старые клячи». Последней работой Лии Ахеджаковой в кино на данный момент является роль хозяйки квартиры в картине Кирилла Серебренникова «Лето» (2018).