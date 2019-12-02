«Совершенно неожиданно»: умер главный архитектор Эрмитажа

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о кончине главного архитектора музея Валерия Лукина. Ему было 78 лет.

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«Совершенно неожиданно и близко к своему дню рождения ушел от нас Валерий Лукин, — приводит слова Пиотровского ТАСС. — Он был прекрасным архитектором, который совмещал архитектурный талант и активность, он автор многих архитектурных идей, пространственных идей с заботой об архитектуре Эрмитажа, сохранении его особости».

Президент Союза музеев России отметил талант Лукина, который, по его словам, «умел совместить и архитектора, и хранителя».

Печальное известие подтвердили и в пресс-службе музея. «К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время», — цитирует администрацию Государственного Эрмитажа «Интерфакс».

По информации 78.ru, Лукин скончался еще 30 ноября. Об этом изданию заявил заместитель генерального директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов, который дружил с архитектором 35 лет из тех 44, что тот проработал в музее. По его словам, специалист умер из-за проблем с сердцем. У него случился второй инфаркт.

«На всем очень тяжело сейчас, пока не представляем величину этой утраты. Все, что было построено и реконструировано в последние 50 лет связано с его именем. С 1975 года Валерий Павлович работал главным архитектором, при его участии реконструировался Меншиковский дворец, тяжело и очень сложно было это делать, — отметил Богданов в эфире программы «Утро в Петербурге». — Главный Штаб, всем нам известный — здание, которое красиво реконструировано. Огромнейшая его заслуга. Фондохранилище — его проект. Здание останется потомкам».

Богданов отметил, что Лукин был «очень мягким, добрым и душевным человеком, хотя занимал очень жесткую позицию».

«Но оставался очень интеллигентным, приятным человеком, всегда готов был помочь, посоветовать, поделиться новыми идеями. Нам будет очень его не хватать. Мне кажется, что с уходом Валерия Павловича уходит целая эпоха. Уходит эпоха людей, которые жили в Петербурге в блокаду и чувствовали его совершенно по-другому», — заключил он.

О кончине деятеля искусства также сообщил композитор Эдуард Паницкий. Соответствующее сообщение появилось на странице музыканта в «ВКонтакте». Причина смерти Лукина не уточняется.

«Еще недавно, с удивительно доброй улыбкой и теплыми словами он встречал меня на пороге своего всегда гостеприимного дома», — написал Паницкий. Он отметил, что ему «немыслимо тяжело на душе».

С работой Лукина были связаны все масштабные архитектурные проекты Эрмитажа на таких площадках, как Зимний дворец, здание Главного Штаба и реставрационно-хранительский комплекс на Старой Деревне. По словам Пиотровского, архитектор «многое очень удачно и хорошо решал для Эрмитажа».

Валерий Лукин пришел на службу в Эрмитаж в 1975 году. Он занимался вопросами сохранности музейных зданий и утверждения новых строительных проектов. Кроме того, в обязанности архитектора входили надзор над реставрационными работами, забота о сохранении и исследование памятников, а также музеефикация новых пространств. Например, создание мемориальной экспозиции «Зимний дворец Петра» стало во многом возможным благодаря Лукину, отмечает «Фонтанка». Именно во время реставрации Эрмитажного театра стало понятно, что объект подвержен реставрации и его еще можно показывать публике.

Среди важных проектов Лукина также является реконструкция Шуваловского проезда — пешеходного прохода от улицы Миллионной к Дворцовой набережной, который располагается между зданиями Малого и Нового Эрмитажа. Над этим проектом Лукин работал вместе с известным голландским архитектором Ремом Колхасом. Последний предложил использовать Малый Эрмитаж как пространство для временных выставок. Постройку разрешили только после проведения археологических раскопок. Раньше проходом могли пользоваться только сотрудникам Эрмитажа — для них рабочие прокопали подземный ход длиной около восьми метров.