Нет у революции конца

1914 год. Юная Даша Булавина (Анна Чиповская) приезжает из родной Самары в Петербург, где живет ее старшая сестра Катя (Юлия Снигирь), давно и несчастливо живущая в браке с адвокатом Николаем Смоковниковым (Алексей Колган). Столицу царской России тем временем понемногу начинает лихорадить. На квартире — например, у инженера Телегина (Леонид Бичевин) — устраивают салоны молодые футуристы, на заводах бунтуют, в газетах скоро появится новость об убийстве эрцгерцога Фердинанда. Юные девичьи сердца будто сами собой следуют в неотвратимо закручивающуюся воронку русской революции.

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Российское телевидение продолжает отмечать столетний юбилей навсегда изменившего историю России 1917 года.

Фоторепортаж: Кадры из сериала "Хождение по мукам" __is_photorep_included10994756: 1

На московской премьере первых серий нового «Хождения по мукам» генеральный продюсер канала НТВ Тимур Вайнштейн заявил, что в размышлениях о формате, в котором канал примет участие в торжествах, пришел к тому, чтобы сделать что-то классическое, не злоупотребляя ревизионизмом. Расчет выглядит (во всяком случае, внешне) верным. На Первом и России 1 только что закончились комиксовый «Троцкий» и авантюрный «Демон революции». «Хождение по мукам» в этом ряду смотрится вещью, сделанной не по случаю, а на долгую память.

Тем более, что для того, чтобы эти ожидания оправдались, был выбран, пожалуй, идеальный постановщик. Константин Худяков — режиссер причудливой судьбы, автор гениального фильма о театре «Успех» и нескольких менее броских, но выдающихся картин (вроде «С вечера до полудня» или экранизации «Матери Иисуса» Александра Володина). При этом в пантеон живых классиков, к которому причислен, например, постановщик того же «Демона революции» Владимир Хотиненко, Худяков так и не вошел. Вероятно, из-за того, что его фильмы всегда получались слишком отдельными, в лучшем смысле немассовыми, заставлявшими зрителя чуть внимательней чем обычно всматриваться в экран и вслушиваться в речь героев.

Отчасти таким получилось и «Хождение по мукам», что по-своему совершенно логично.

Трилогия Алексея Толстого — роман настолько же важный, насколько и непрочитанный широкой публикой. Несмотря на классический статус, во время первого показа в зале можно было услышать смех, свидетельствовавший о том, что зрители с неподдельным любопытством следили за экранным движением новых для себя героев.

Пресс-служба НТВ

Впрочем, для тех, кто знаком с текстом романа (или двумя предыдущими экранизациями, 1957-го и 1977-го годов) здесь тоже немало любопытного. Прежде всего, это касается кастинга. Поклонникам предыдущих картин из старшего поколения поначалу может показаться, что Чиповская, Снигирь и Бичевин не соответствуют толстовским образам — потому что они категорически другие по отношению что к Юрию Соломину и Вадиму Медведеву, игравшим Телегина, что к Руфине Нифонтовой, Нине Веселовской, Ирине Алферовой и Светлане Пенкиной, бывшим Катей и Дашей. Однако же при более внимательном рассмотрении эти кастинговые решения не выглядят наглостью. У каждого времени свои герои, а фильм Худякова — первое осмысление монументального романа, сделанное в новой России.

При этом сделанное человеком, большую часть своей биографии работавшего в России советской.

Кстати, для Худякова это не первое обращение к событиям начала двадцатого века. В 1980 году он снял незаслуженно забытый визионерский истерн «Кто заплатит за удачу». Для зрителей, знакомых с этой картиной, будет обидно, что «Хождение» сделано более традиционно для нынешнего российского телевидения. Крупные планы, холодная цифровая картинка особенно расстраивают, учитывая, что роман Толстого — это материал для эпического сериала-блокбастера уровня HBO.

Однако при обилии набивших оскомину крупных планов и несовершенного освещения, здесь есть тот самый монументальный реализм — именно так называл стиль своей трилогии сам Толстой. Уже по первым сериям видно, что картина сделана дорого, сцена заводской стачки, например, ничуть не теряет от показа на большом экране — обычно такое может себе позволить разве что Первый канал. С другой стороны, в большинстве сцен Худяков делает то, что у него получается лучше всего — выстраивает внутренние сюжеты для каждого героя, выписывая их до мельчайших деталей. Это касается и Снигирь, которая в очередной раз (после недавней «Екатерины») идеально вписалась в имперскую эпоху, и особенно Чиповской — ее Даша получилась сложной и прихотливой вопреки привычному для русского кино последнего времени рисованию одной яркой краской. Отдельного упоминания заслуживает и второй план — в первых сериях это выдающийся Сергей Колтаков, сыгравший отца главных героинь.

Пресс-служба НТВ

Но едва ли не важнее всего здесь, конечно, акценты, расставленные не столько даже авторами, сколько временем.

Авантюрная предреволюционная пора начала эпопеи представлена в фильме временем мрачным и опасным. Тем любопытнее, каким будет финал сериала. Есть расхожая фраза Толстого, называвшего трилогию «хождением совести автора по надеждам, восторгам, падениям, унынию и взлетам» огромной эпохи. Написание романа заняло у автора (с перерывами) 20 лет. За это время сам Толстой успел из звезды эмиграции превратиться в лауреата Сталинской премии, а роман его из горькой хроники распада страны обернулся отчасти обоснованием природы большевистской революции. Тем интереснее, как восторженный финал эпопеи будет выглядеть сегодня.