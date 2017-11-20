Бруно Марс, Леди Гага и корейские фанаты

Американская музыкальная премия (American Music Awards, AMA) вручается в этом году уже в 45-й раз, но созданная в противовес «Грэмми» награда так и не стала вровень с конкурентом. Возможно, дело в том, что «Грэмми» вручается по решению членов профессиональной «Академии звукозаписи» (Recording Academy), к которым присоединяются и самые успешные артисты, а AMA выбирает номинантов и победителей по голосованию публики, что делает этот приз похожим на тот, что называется «Выбор народа» (People's Choice Awards), которая также появилась в 70-е. Но как бы то ни было, «Грэмми» по-прежнему остается главным музыкальным событием года, тогда как AMA уже, кажется, смирилась со своей ролью «вечно второго».

Конечно, это не мешает создателям премии (это компания продюсера Дика Кларка и телеканал ABC) ежегодно организовывать трехчасовое шоу --

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с выступлениями звезд, приглашением знаменитостей и обязательной красной дорожкой, о которой пишут все издания, освещающие события шоу-бизнеса. Все же шоу такого масштаба довольно редки (нечто похожее делает канал MTV, но не настолько серьезно), и одна «Грэмми» удовлетворить спрос все же не в состоянии. Кроме того, AMA иногда умудряется задавать моду — так, в прошлом году именно на этой премии исполнители и лауреаты впервые заговорили об опасности президентства Трампа, что стало трендом года на различных церемониях, от «Золотого глобуса» до наград MTV. Впрочем, в данном случае сыграл фактор времени — Американская музыкальная премия традиционно вручается в ноябре, до начала основного премиального сезона, и первой сумела отреагировать на неожиданные результаты выборов в США.

В этом году из-за отсутствия каких-либо ярких политических событий музыкантам и ведущей шоу, актрисе Трэйси Эллис Росс (а также организаторам премии) пришлось сосредоточиться на чисто музыкальных вопросах. И в этом, юбилейном для AMA году, обошлось без особых неожиданностей.

Фоторепортаж: American Music Awards 2017 __is_photorep_included10994222: 1

Бруно Марс, претендовавший на победу в восьми категориях, без особого труда забрал себе семь призов.

Он получил звание «артист года» — то есть выиграл главную номинацию этой премии, стал лучшим певцом сразу в двух категориях — «Поп/Рок» и «Soul/R&B», а его альбом «24K Magic» стал лучшим альбомов этих направлений музыки. Кроме того, композиция Бруно Марса «That's What I Like» выиграла категорию «лучшая Soul/R&B песня», а видео на нее стало лучшим клипом года.

То, что AMA, как правило, только фиксирует популярные явления, а не задает их — давно не секрет. Одним из таких явлений стала в этом году песня «Despacito» — композиция пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси, записанная при участии вокалиста Дэдди Янки, которая вышла еще в январе, но к широкой аудитории пробилась только в апреле, после записи ремикса, в котором принял участие Джастин Бибер. После этого началось нечто невообразимое — испаноязычная композиция возглавила чарты США и Британии (впервые за последние двадцать лет, после успеха песни «Macarena»), видеоклип собрал на YouTube более 4 млрд просмотров, а также стал рекордсменом сервиса по отметкам «нравится» (более 20 млн).

На AMA «Despacito» победила в двух номинациях — «лучшее сотрудничество года» и «лучшая песня — Поп/Рок».

Today, 2017.11.19 marks the 1st Year anniversary of BTS' first Daesang win at Melon Music Awards 2016.



Today they are also set to perform at the American Music Awards, we wish you lifelong success and the best of luck @BTS_twt. pic.twitter.com/T7lZDcZtxw — worldwideBTS (@btsanalytics) November 19, 2017

Еще одно явление, мимо которого не могла пройти Американская музыкальная премия — корейская хип-хоп группа BTS, сформированная еще в 2013 году команда из семи музыкантов. В номинации награды представители K-pop, разумеется, не попали, но выступали во время шоу со своей песней «DNA» — причем в самом конце концерта. Но шум поднялся не только из-за первого приезда артистов в США. Незадолго до церемонии в твиттере появились сообщения о том, что певица Деми Ловато (тоже выступала, но одной из первых) нелицеприятно высказалась относительно участия певцов из Южной Кореи в американской премии. Это был фейк (Ловато к тому времени даже не появилась на красной дорожке), но целая армия поклонников BTS разбираться не стала — и наполнила твиттер выражениями любви к группе и упреками в адрес певицы. Впрочем, какой праздник без скандала?

В остальном AMA прошла достаточно ровно.

Лучшей певицей в категории «Поп/Рок» стала Леди Гага, пропавшая было с радаров и вроде бы ушедшая на телевидение (в «Американскую историю ужасов»). В этом году она вернулась с триумфом, удачно выступив в перерыве «Супербоула», выпустив неплохой сингл «The Cure», а потом отправившись в мировое турне «Joanne World Tour». А на AMA, кстати, приз за лучший концертный тур получила группа Coldplay, объездившая мир в рамках «A Head Full of Dreams Tour». Рэпер Дрейк стал лучшим артистом в категории «Rap/Hip-Hop», а Бейонсе составила пару Бруно Марсу, выиграв номинацию «лучшая певица Soul/R&B». Лучшим саундтреком признали музыку к диснеевскому мультфильму «Моана», ну а почетную награду за вклад в музыку получила Дайана Росс — ведь где еще встречаться семьями (ведущая шоу — дочь певицы), как не во время музыкальных церемоний?