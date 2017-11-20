Бруно Марс, Леди Гага и корейские фанаты

Американская музыкальная премия (American Music Awards, AMA) вручается в этом году уже в 45-й раз, но созданная в противовес «Грэмми» награда так и не стала вровень с конкурентом. Возможно, дело в том, что «Грэмми» вручается по решению членов профессиональной «Академии звукозаписи» (Recording Academy), к которым присоединяются и самые успешные артисты, а AMA выбирает номинантов и победителей по голосованию публики, что делает этот приз похожим на тот, что называется «Выбор народа» (People's Choice Awards), которая также появилась в 70-е. Но как бы то ни было, «Грэмми» по-прежнему остается главным музыкальным событием года, тогда как AMA уже, кажется, смирилась со своей ролью «вечно второго».
Конечно, это не мешает создателям премии (это компания продюсера Дика Кларка и телеканал ABC) ежегодно организовывать трехчасовое шоу --
с выступлениями звезд, приглашением знаменитостей и обязательной красной дорожкой, о которой пишут все издания, освещающие события шоу-бизнеса. Все же шоу такого масштаба довольно редки (нечто похожее делает канал MTV, но не настолько серьезно), и одна «Грэмми» удовлетворить спрос все же не в состоянии. Кроме того, AMA иногда умудряется задавать моду — так, в прошлом году именно на этой премии исполнители и лауреаты впервые заговорили об опасности президентства Трампа, что стало трендом года на различных церемониях, от «Золотого глобуса» до наград MTV. Впрочем, в данном случае сыграл фактор времени — Американская музыкальная премия традиционно вручается в ноябре, до начала основного премиального сезона, и первой сумела отреагировать на неожиданные результаты выборов в США.
В этом году из-за отсутствия каких-либо ярких политических событий музыкантам и ведущей шоу, актрисе Трэйси Эллис Росс (а также организаторам премии) пришлось сосредоточиться на чисто музыкальных вопросах. И в этом, юбилейном для AMA году, обошлось без особых неожиданностей.
Фоторепортаж: American Music Awards 2017
Бруно Марс, претендовавший на победу в восьми категориях, без особого труда забрал себе семь призов.
Он получил звание «артист года» — то есть выиграл главную номинацию этой премии, стал лучшим певцом сразу в двух категориях — «Поп/Рок» и «Soul/R&B», а его альбом «24K Magic» стал лучшим альбомов этих направлений музыки. Кроме того, композиция Бруно Марса «That's What I Like» выиграла категорию «лучшая Soul/R&B песня», а видео на нее стало лучшим клипом года.
То, что AMA, как правило, только фиксирует популярные явления, а не задает их — давно не секрет. Одним из таких явлений стала в этом году песня «Despacito» — композиция пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси, записанная при участии вокалиста Дэдди Янки, которая вышла еще в январе, но к широкой аудитории пробилась только в апреле, после записи ремикса, в котором принял участие Джастин Бибер. После этого началось нечто невообразимое — испаноязычная композиция возглавила чарты США и Британии (впервые за последние двадцать лет, после успеха песни «Macarena»), видеоклип собрал на YouTube более 4 млрд просмотров, а также стал рекордсменом сервиса по отметкам «нравится» (более 20 млн).
На AMA «Despacito» победила в двух номинациях — «лучшее сотрудничество года» и «лучшая песня — Поп/Рок».
Еще одно явление, мимо которого не могла пройти Американская музыкальная премия — корейская хип-хоп группа BTS, сформированная еще в 2013 году команда из семи музыкантов. В номинации награды представители K-pop, разумеется, не попали, но выступали во время шоу со своей песней «DNA» — причем в самом конце концерта. Но шум поднялся не только из-за первого приезда артистов в США. Незадолго до церемонии в твиттере появились сообщения о том, что певица Деми Ловато (тоже выступала, но одной из первых) нелицеприятно высказалась относительно участия певцов из Южной Кореи в американской премии. Это был фейк (Ловато к тому времени даже не появилась на красной дорожке), но целая армия поклонников BTS разбираться не стала — и наполнила твиттер выражениями любви к группе и упреками в адрес певицы. Впрочем, какой праздник без скандала?
В остальном AMA прошла достаточно ровно.
Лучшей певицей в категории «Поп/Рок» стала Леди Гага, пропавшая было с радаров и вроде бы ушедшая на телевидение (в «Американскую историю ужасов»). В этом году она вернулась с триумфом, удачно выступив в перерыве «Супербоула», выпустив неплохой сингл «The Cure», а потом отправившись в мировое турне «Joanne World Tour». А на AMA, кстати, приз за лучший концертный тур получила группа Coldplay, объездившая мир в рамках «A Head Full of Dreams Tour». Рэпер Дрейк стал лучшим артистом в категории «Rap/Hip-Hop», а Бейонсе составила пару Бруно Марсу, выиграв номинацию «лучшая певица Soul/R&B». Лучшим саундтреком признали музыку к диснеевскому мультфильму «Моана», ну а почетную награду за вклад в музыку получила Дайана Росс — ведь где еще встречаться семьями (ведущая шоу — дочь певицы), как не во время музыкальных церемоний?