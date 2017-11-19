«Лига» заменила Тора

Марвеловский кинокомикс «Тор: Рагнарек» возглавлял американский прокат две недели, и этого времени ему хватило, чтобы заработать во всем мире $738 млн, войти в десятку лучших фильмов расширенной вселенной студии Marvel (пока на восьмое место, но с прицелом на пятое — там сейчас недавний «Человек-паук» с $880 млн) и полностью окупить свой 180-миллионный бюджет. Так что у третьей части приключений бога Тора не было иного выхода, кроме как уступить дорогу новым экранизациям комиксов — на этот раз от студии DC.

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Кинокомикс «Лига справедливости» заработал за уикенд с 7 по 19 ноября $96 млн и занял первое место в бокс-офисе США.

В принципе, этой картине — пятой части Расширенной вселенной DC и сборной супергероев, аналогичной марвеловским «Мстителям» — прогнозировали более успешный старт. После четверговых превью аналитики считали, что «Лига» заработает в прокате около $110 млн, но после получения результатов пятницы (17 ноября фильм собрал $38,8 млн) они снизили свои ожидания. В итоге «Лига справедливости» стала первой частью вселенной DC, заработавшей за первые выходные меньше 100 миллионов долларов — даже «Чудо-женщина», на которую никто особо не рассчитывал, собрала на старте $103,2 млн. Ну а рекордсменом по этому параметру пока является разруганный критиками «Бэтмен против Супермена» со $166 млн.

«Лиге справедливости» тоже с критиками не повезло — у картины всего 39% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes (но все обозреватели отмечали хорошую игру актеров, среди которых Галь Гадот, Бена Аффлека и Генри Кавилла); зрители ей, кстати, тоже поставили не самую высокую оценку — B+ по данным CinemaScore. Как будет у «Лиги» с финансами, пока не очень понятно. Во всем мире фильм собрал очень неплохие $281,5 млн, но его бюджет необычайно огромен — американская кинопресса сообщает о $300 млн, так что окупить затраты на свое создание картине не так просто; для того, чтобы хотя бы выйти «в ноль», «Лиге» надо заработать примерно $700 млн — если учитывать и рекламные расходы.

Кадр из фильма «Чудо» (2017)

На второе место американского проката также попала новинка — драма Стивена Чбоски «Чудо», собравшая за уикенд $27 млн.

Этот фильм — экранизация одноименного романа Р. Дж. Паласио, главный герой которого мальчик Август (Джейкоб Тремблей) страдает от редкого генетического заболевания. Из-за болезни у него сильно деформировано лицо, он перенес множество операций и до пятого класса его обучала мама (Джулия Робертс); но теперь Август должен отправиться в обычную школу, снять закрывающий лицо шлем и начать общаться со сверстниками. Критикам картина понравилась — у нее 84% «свежести» на Rotten Tomatoes и оценка A+ от аудитории. Победить в сражении с «Лигой справедливости» эта драма, пожалуй, и не могла, но с точки зрения финансов она наверняка окупит свой 20-миллионный бюджет уже скоро.

«Тор: Рагнарек» сумел занять только третье место

— за выходные фильм заработал лишь $21,7 млн. потеряв почти 62% сборов по сравнению с прошлой неделей. Впрочем, он уже занял достойное место среди марвеловских кинокомиксов, хотя, возможно, продюсеры рассчитывали на твердый миллиард кассовых сборов.

У комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2» дела идут не настолько хорошо; скорее, подтверждается старая истина о сиквелах, которые почти всегда зарабатывают меньше оригинала (исключения случаются, но редко). За две недели в прокате (пока, в основном, американском) она заработала $51 млн, что не слишком много для 69-миллионной ленты. Первая часть, напомним, собрала в декабре 2015-го почти $243 млн при сходном бюджете. Но пока сиквелу остается только ждать международного проката — в США за прошедший уикенд он заработал $14,8 млн (которых хватило только на четвертое место) и, видимо, уже через неделю покинет топ-5 американского бокс-офиса.

20th Century Fox Film Corporation

А замыкает первую пятерку новая экранизация романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» с $13,8 млн.

Фильм Кеннета Браны (который сам и сыграл главную роль — детектива Эркюля Пуаро) только в США заработал более 50 миллионов долларов, а во всем мире его выручка сейчас составляет $148,2 млн. При бюджете в $50 млн этого достаточно, чтобы окупить затраты на производство, но, видимо, фильм продолжит собирать и дальше, даже если покинет топ-5 Америки, — за счет международных сборов.