«Я порчу себе жизнь»: умер рэпер Lil Peep

В среду, 15 ноября, рэпер Lil Peep был доставлен в госпиталь после подозрений на передозировку наркотиков. У музыканта должен был состояться концерт в американском городе Тусон (штат Аризона), но его выступление было отменено еще до начала. Позже о смерти рэпера сообщил его близкий друг, музыкальный менеджер Адам Грандмэйзон (Adam Grandmaison); это сообщение подтвердил изданию The Guardian британский представитель артиста.

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О зависимости рэпера от наркотиков был известно давно, эту тему он не раз поднимал в своем творчестве и писал о ней в своих блогах в социальных сетях, называя себя «продуктивным наркоманом». Он призывал своих поклонников не принимать наркотические вещества, но сам, видимо, справиться с зависимостью не мог. Его менеджер Чейз Ортега (Chase Ortega) после сообщений о смерти своего клиента написал в твиттере, что, к его сожалению,

ждал этих новостей весь последний год.

Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр, Gustav Åhr) родился в Нью-Йорке 1 ноября 1996 года; среди его предков были эмигранты из Германии, Ирландии и Швеции. После школы он учился на компьютерных курсах и даже получил диплом, но работать по специальности не стал, а

начал записывать собственные треки в жанре хип-хопа и публиковать их на сервисах YouTube и SoundCloud.

В 2015-м Айр выпустил свой первый микстейп — «Lil Peep Part One», который имел, мягко говоря, ограниченный успех: его прослушали за первую неделю около 4 тысяч раз. Впрочем, для начинающего исполнителя это действительно был неплохой результат, достаточный для того, чтобы его заметили. В том же году — уже под новым, сценическим именем Lil Peep — он выпустил свой первый EP «Feelz» и новый микс «Live Forever». Весь 2016-й он упорно двигался к успеху — записывал новые микстейпы, выпустил четыре EP (одну из них, «Castles» — в сотрудничестве с Lil Tracy).

В 2017-м Lil Peep добрался и до крупных форм — в сентябре музыкант выпустил полноценный альбом «Come Over When You're Sober, Pt. 1», который имел определенный успех среди поклонников жанра.

У него вообще была достаточно быстрая карьера. Свои треки он выкладывал в том числе и на свой канал в YouTube, где видео на «Awful Things», «Benz Truck» или «The Brightside» собирали уже по несколько миллионов просмотров. Он подписал контракт с известным агентом Карой Льюис, а профильные издания — вроде «Noisey» и «Pitchfork» — поспешили объявить его «будущим эмо-музыки».

Lil Peep относили к эмо хип-хопу — то есть к той разновидности этой музыки, которая во многом эксплуатировала эмо-бум прошлого десятилетия. Lil Peep стал во многом лицом этого направления — и потому запомнится в первую очередь как артист, вернувший эмо-культуру в массы; в его треках музыка, бывшая популярной в 2007-2008 годах, обрела новую форму в треках. Lil Peep клал грустные тексты — в основном, о депрессии, отчаянии, тоске и наркотиках — на инструментальные композиции, во многом по звучанию похожие на звучание икон эмо My Chemical Romance. И во многом они были о самом себе:

«Я очень эмоционален. Я порчу жизнь себе и другим людям. Я не хочу быть таким»,

— рассказывал Lil Peep в интервью изданию «Noisey».

В 2017-м Lil Peep приезжал в Россию, где дал концерт, а также снял клип на песню «Benz Truck» («Гелик»).

Смерть рэппера откомментировали его российские коллеги; для многих из них это стало поводом высказаться против наркотиков. Так, в частности самый популярный на данный момент отечественный представитель жанра Оксимирон (Мирон Федоров) опубликовал твит на двух языках, в которых призвал сторониться наркотиков, а при наличии зависимости — лечиться.

«Держитесь подальше от опиатов, - написал артист, — а если уже - ищите тех, кто поможет. Я знаю немало примеров тех, кто слез».

«Покойся с миром, лил пип», - написал другой популярный рэп-артист Pharaoh, сам неоднократно поднимающий темы наркомании в своих текстах. «RIP LIL PEEP, 21 год чуваку был, это чуть больше чем мне», - написал в своем микроблоге российский рэппер Face. — Наркота зло». Чуть позже артист добавил: «Любите людей, пока они живы, мертвым любовь не нужна».