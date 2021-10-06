Аналитики посчитали, на сколько в России подорожал фастфуд

Бургер в России подорожал за девять месяцев более чем на 10% в годовом выражении, а картошка фри — на 18%, свидетельствуют данные исследования оператора фискальных данных OFD.ru, которые приводит РИА «Новости».

На основании анализа онлайн-продаж фастфуда в период с 1 января по 30 сентября, аналитики вычислили, что средняя стоимость бургера составила 311 рублей, картошки фри — 111 рублей. В прошлом году стоимость бургера в аналогичный период составляла 281,6 рубля, а фри — 94,1 рубля.

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Кроме того, на 5% выросла и цена на газированные напитки. Так, в прошлом году цена на 0,4 л напитка в среднем составляла 68,9 рубля, а в этом году — 72,3 рубля, говорится в отчете.

В итоге средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5%, составив 394 рубля, в то время как в 2020 году россиянин заплатил бы за такой же заказ в среднем 314 рублей.

В целом, по данным аналитиков, в общей структуре онлайн-продаж фастфуда бургеры и гамбургеры с января по сентябрь 2020 года занимали 74,1%, газированные напитки — 6,5%, картошка фри — 18,96%. В период с января по сентябрь 2021 года снизилась доля продаж бургеров (до 61,1%), а картошки фри и газированных напитков, наоборот, увеличилась — до 24,2% и 14,7% соответственно.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России выросли и побили пятилетний рекорд.